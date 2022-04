Prohens promete extender tarifa plana de 60 euros para autónomos a dos años e importar Ley de Mercado Abierto de Madrid

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha prometido este sábado, en la clausura del segundo foro del ciclo 'El Protagonista eres Tú' bajo el título 'Protagonista de tu vida', extender la tarifa plana de 60 euros para autónomos a dos años e importar la Ley de Mercado Abierto de Madrid.

En concreto la líder del PP balear ha propuesto destinar 10 millones de euros para que los autónomos de las islas tengan una cuota con tarifa plana de 60 euros en sus dos primeros años de actividad, una bonificación del 50% el tercero si tienen ingresos inferiores a 20.000 euros e importar una ley que facilite la llegada de nuevas empresas a las islas. "También queremos que Balears sea una tierra de libertad como Madrid", ha apuntado.

Prohens ha hecho este anuncio en la clausura del segundo foro del ciclo 'El Protagonista eres Tú', bajo el título de 'Protagonista de tu vida', esta vez centrado en políticas de apoyo a la economía y al emprendimiento. Precisamente, el encuentro ha contado con la intervención del portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz, quien ha explicado la ley madrileña de Mercado Abierto ahora en tramitación que tiene por objetivo facilitar la llegada de empresas a Madrid.

"De la misma manera que con la conselleira gallega Fabiola Garcíatomamos nota de esa gratuidad de la educación 0 a 3, este sábado tomamos nota de esa Ley de Mercado Abierto para aplicarla en Baleares. Una ley que facilite la llegada de nuevas empresas, que quite trabas administrativas, que quite burocracia innecesaria, que simplifique al máximo cualquier papeleo y que garantice que no se pongan de forma caprichosa ni desproporcionada límites a la actividad económica en Baleares. También queremos ser tierra de libertad como Madrid", ha destacado Prohens, quien ha recordado que la Comunidad de Madrid es "la comunidad autónoma donde mes a mes se crean más nuevasempresas en España".

Por otro lado, además de la tarifa plana de 60 euros en la cuota de autónomos durante los dos primeros años y la bonificación del 50% el tercero, Prohens también ha defendido "créditos para jóvenes paraponer en marcha start-ups, permitiéndoles amortizarlos solamentecuando tengan beneficios" o "un programa de relevo, poniendo encontacto a autónomos que estén a uno o dos años de jubilarse conjóvenes que quieran formarse", con contratos bonificados ymicrocréditos.

"No queremos decirle a nadie qué tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, sino que queremos que la administración esté ahí para acompañarle, que le ponga facilidades y no trabas, y que debeecharle una mano si hace falta, sobre todo al principio", ha explicado la líder de los 'populares' de Baleares, señalando que "no hay proyecto de vida posible sin oportunidades laborales y empresariales".

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

Prohens también ha defendido destinar Fondos Europeos a lainnovación y la digitalización, orientando la formación de los másjóvenes a los sectores que más crecen como las empresas de softwareo el sector náutico, abaratar los costes para que las empresas seinstalen en el Parc Bit y en los centros Bit de las otras islas, o mejorar las conexiones extendiendo la red 5G.

"Tenemos que ser un polo de atracción de talento. Porque vemos como Madrid lo está siendo, como nos contaba Pedro Muñoz. Pero sin embargo, hay algo que no tiene Madrid y es nuestro clima y nuestro entorno", ha apuntado la líder de los 'populares'.

La presidenta del PP balear ha recordado también su compromiso con eliminar la moratoria turística y que la formación presentará supropia ley turística en el Parlament. "En el PP estamos orgullosos de nuestro turismo, de nuestro sector turístico, que mientras la izquierda no deja de atacarle, una y otra vez, sea la crisis que sea, es quien acaba tirando del carro en esta comunidad y quien una vez más está generando empleo en Balears", ha aplaudido al respecto.

El foro, que ha sido conducido por el senador José Vicente Marí, ha contado con conexiones con las diferentes islas y con una mesaredonda moderada por la economista y presidenta del PP de Andratx,Estefanía Gonzalvo, en la que han intervenido el portavoz adjunto delos populares madrileños, Pedro Muñoz; la presidenta de la FundaciónGoteo, Susana Noguero; el exconseller de Economía, Luis Ramis deAyreflor; la CEO de Roibos, Patricia Rosselló; y el director de Calidad y Medio Ambiente de Artiem Hotels, Guiem Sintes.