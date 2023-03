Prohens lamenta la comida del PP balear con un condenado por corrupción

La presidenta del PP en Baleares y candidata al Govern, Marga Prohens, ha asegurado que coincide con el planteamiento de la dirección del PP estatal sobre la comida de miembros del partido con el exdirigente de partido José María Rodríguez, condenado por corrupción, y ha reconocido que "no fue la mejor decisión".

Prohens coincide así con la postura del portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, quien hoy ha afirmado que la comida del pasado viernes de miembros del PP en Baleares con José María Rodríguez, "no fue la mejor de las decisiones".

"Fui a comer a una casa particular, aunque viendo la trascendencia de una comida informal y privada, puede que no fuera la mejor decisión. Si hubiera sabido la trascendencia que iba a adquirir, no hubiera ido", ha detallado, en declaraciones a Canal 4.

La líder del PP balear ha insistido en que se trató de una comida en la que participaron personas implicadas en el partido "que querían comer con ella porque no la conocían" y que entre estas personas estaba José María Rodríguez.

La candidata del PP ha recordado que el exconseller de Interior del Govern y ex secretario general del PP en las islas, que fue condenado a tres años y medio de prisión por prevaricación, ya no forma parte de la formación.

Además, Prohens ha remarcado que el encuentro no se había convocado para configurar las listas electorales de la formación para las próximas elecciones y que se trató de un encuentro informal y privado en el que participaron unas 60 personas.

Al respecto de este encuentro, revelado por OkDiario, el portavoz del PP en el Parlamento en Baleares, Toni Costa, ha explicado que se trató de "una comida privada e informal" y que "no tiene ninguna otra trascendencia".

José María Rodríguez fue condenado a tres años y medio de prisión por prevaricación por el pago mediante contratos públicos a un publicista que había hecho trabajos para el PP de las islas.

Rodríguez fue condenado por el llamado caso Over por el delito de prevaricación con malversación y falsedad tras un juicio en el que también se dictó pena de 2 años y medio de prisión para el expresidente del Govern balear Jaume Matas. EFE

