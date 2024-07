Prohens hace balance del primer año de Govern, convencida que Baleares "es hoy mejor que hace un año"

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha hecho este sábado balance de su primer año al frente del Govern balear, mostrándose convencida de que " esta tierra, que forman Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, es hoy mejor que hace un año" gracias, según sus palabras, a que "se ha cumplido con las políticas valientes que se dijo que se iban a llevar a cabo" y pese a ser conscientes, como ha reconocido, "de que todavía queda mucho por hacer".

Prohens ha aprovechado asimismo esta jornada, en la que ha hecho balance de un primer año de Govern "durísimo", para contraponer el modelo del PP al de los ocho años de gobierno de izquierdas, en los que el ejecutivo "predicaba una cosa y hacía justamente la contraria; se metía en la vida de la ciudadanía, diciéndole absolutamente como tenía que actuar, pensar o ser". Una izquierda a la que ahora, según ha señalado la presidenta, "solo le queda el discurso del miedo", porque, ha subrayado, "quien no tiene propuestas, tiene piedras; quien no tiene propuestas, tiene barro; quien no tiene oposición y no es alternativa tiene el insulto y la difamación".

((Habrá ampliación))