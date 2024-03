Prohens destaca el "alma mediterránea" de Baleares y su influencia en la música y la cultura

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado este martes el "carácter y el alma mediterráneos" de Baleares y su influencia en la música y la cultura.

Lo ha hecho en la presentación del evento 'Celebrating the Mediterranean way of life' en el marco de la feria turística ITB de Berlín.

El acto ha servido para presentar el cártel del próximo Mallorca Live Festival que la líder del Govern ha presentado como una muestra de la oferta cultural que el archipiélago puede ofrecer.

En Berlín han actuado Maria Hein y la dj mallorquina Aina Lossange, que estarán en la edición de este año en Calvià, que contará también con la presencia de Blondie, Pet Shop Boys o Underworld.

Prohens ha aprovechado para referirse a la oferta cultural de Baleares y ha destacado el patrimonio, los museos y galerías, las salas de espectáculos y conciertos, así como los artistas y creadores.

La presidenta ha recordado, además, que fuera de la temporada turística, la Fira B! también reúne en octubre y noviembre "a lo mejor de las artes escénicas y de la música de las islas".