Prohens defiende que "lo que vulnera más los derechos es no tener médicos" tras la eliminación del requisito del catalán

El presidente de la AECC agradece a Prohens su "declaración de principios" y la califica de "muy valiosa e importante"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido que "lo que vulnera más el derecho de la ciudadanía es no tener médicos" tras ser preguntada por los medios por el decreto que extingue el requisito del catalán para ejercer como sanitario en la sanidad pública.

Así se ha manifestado la líder del Ejecutivo autonómico este martes en declaraciones a la prensa, añadiendo, además, que "la salud es lo primero".

"El tema del requisito del catalán, lo he dicho muchas veces, no es el único problema para la falta de médicos en Baleares, pero, como han reconocido todos los sindicatos de todos los profesionales sanitarios, era un elemento disuasorio y por eso lo hemos eliminado y hemos creado estas plazas", ha explicado.

Además de la eliminación del requisito, ha reiterado que se implementarán otras medidas para promover la demanda de profesionales como triplicar el complemento de cobertura difícil, donde se da cobertura jurídica a la regulación de estas plazas y se vinculan con una carrera profesional, con acceso a la formación y con acceso a la investigación, así como medidas de vivienda y fiscales.

"Habrá un paquete de medidas y, sobre todo, habrá un cumplimiento de la palabra dada, que es la marca de nuestro gobierno, el cumplimiento de los compromisos electorales. Y este era un compromiso electoral claro que está en nuestro programa de gobierno y que, evidentemente, vamos a cumplir", ha insistido.

Así, ha subrayado que eliminarán cualquier elemento disuasorio porque se trata de "una situación de emergencia", por lo que se necesita "hacer atractivas estas plazas y escuchar a los sindicatos", razón por la que el catalán volverá a ser un mérito.

Asimismo, ha detallado que pondrán al alcance de la ciudadanía todos los instrumentos para hacer atractiva la lengua catalana y poder garantizar el derecho de todos a dirigirse a la administración pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales, por ejemplo a través de cursos de formación o recursos de aprendizaje durante las horas de trabajo.

Sin embargo, ha enfatizado que para poder garantizar este derecho, lo primero que se debe hacer es no cerrar las puertas a los profesionales. "Si cuando abres la puerta no hay profesionales sanitarios, no hay médicos, no hay enfermeros, todos los derechos están en peligro. Y el derecho a una buena salud pública es un derecho fundamental para el Govern de Baleares", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes, ha agradecido a Prohens su "declaración de principios", que ha calificado de "muy valiosa y muy importante".

"El cáncer es igual para todos, pero no somos todos iguales frente al cáncer. Si no hay médicos, si no hay especialistas en una población y en otra sí, es una fuente de inequidad. Y en la Asociación Española Contra el Cáncer nuestra gran preocupación es la equidad", ha señalado Reyes.

Por último, ha sentenciado que "se debe pelear" por que todos los ciudadanos tengan acceso a los medios, y ha subrayado que "la necesidad lingüística está siempre supeditada a la profesional" porque "hay que garantizar que una persona con cáncer tenga exactamente las mismas posibilidades, las mismas oportunidades de abordar su cáncer esté donde esté".