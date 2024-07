Prohens cree que acogida de menores "no se soluciona solo hablando de números" y avisa: "La situación balear es límite"

La presidenta asegura, sobre las amenazas de Vox, que no ha tenido esa conversación con el partido a nivel balear

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha opinado que el "problema de acogida de menores no acompañados no se soluciona haciendo un reparto y solo hablando de números sin poner ninguna otra medida sobre la mesa", y ha avisado que Baleares "está por el cumplimiento de la ley" pero su situación "es límite".

"Tenemos unos centros de atención a los menores con un 650 por ciento de sobreocupación. La situación de Baleares es límite", ha insistido la líder del Ejecutivo autonómico este miércoles a preguntas de los medios de comunicación, destacando que las Islas se han convertido en "perceptoras de inmigración irregular" y tienen ahora "el peor dato en cuanto a recepción en la ruta con Argelia de toda la historia de Baleares".

Y siguiendo este discurso, ha achacado al Estado que éste es "un problema bastante grave como para no haber convocado una conferencia de presidentes".

"Reclamo esta singularidad de las Islas y al Gobierno de España que, de una vez por todas, deje de imponer y empiece a escuchar", ha insistido Prohens, afirmando que el de la inmigración irregular es "un problema estatal, del Gobierno de España, que está intentando trasladar a las CCAA".

Interrogada también por la amenaza reiterada de Vox a nivel nacional de romper los pactos autonómicos en las distintas comunidades en las que gobierna con el PP o apoya a los 'populares', la presidenta balear ha asegurado que no ha hablado con Vox a nivel autonómico en este sentido.

"No he tenido esa conversación con Vox. Sé cuál es su posición estatal, pero conmigo no han tenido esta conversación", ha asegurado.

Finalizando su discurso, Prohens ha lamentado que van a la conferencia sectorial de este miércoles "sin que haya habido un consenso o negociación previa con las comunidades", y por parte de Baleares analizarán y esperarán a ver cómo se desarrolla la reunión, teniendo en cuenta "el drama humanitario de Canarias", al que "no se puede dar la espalda", pero pidiendo también "respeto por las características de Baleares".

"Tenemos los centros de atención a los menores totalmente sobreocupados. Solidaridad y cumplimiento de la ley, sí; pero consenso y diálogo con las comunidades, que no ha habido, y fondos del Gobierno de España", también, ha finalizado la presidenta.

DENUNCIA A LE SENNE

Preguntada por el hecho de que un juzgado de Palma haya emplazado al 18 de julio a Memoria de Mallorca y familiares de Picornell y Pascual a ratificar la denuncia contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, la líder balear ha evitado entrar en valoraciones.

"De este tema he sido muy contundente. Respeto todos los procedimientos y todas las partes, y voy a dejar a la oposición que siga haciendo de oposición y yo, a seguir trabajando", ha señalado la presidenta.