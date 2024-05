Prohens, a Apesteguia: "Ha llegado el momento de poner los límites que ustedes no pusieron"

La presidenta defiende la necesidad de "decrecer en ilegalidades" y "crecer en valor"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho que "ha llegado el momento de poner los límites" en materia turística que no pusieron los grupos del Pacte en las anteriores legislaturas.

Así ha respondido la líder del Ejecutivo balear al diputado de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, este martes en el pleno del Parlament, en el que Prohens ha defendido que Baleares "no puede crecer sin límites".

En esta línea, ha subrayado que hay que decrecer en la oferta ilegal que, "tuvo barra libre en los últimos ocho años", y contra la que el anterior Govern "no hizo absolutamente nada".

"Estoy orgullosa de ser la presidenta de una comunidad turística y precisamente, porque creo en el turismo y en el modelo económico, creo que ha llegado el momento de poner los límites que ustedes no pusieron", ha apostillado Prohens.

Igualmente, ha defendido que "lo podría hacer sola" pero que "este no es el camino" y apuesta por un pacto social y político. "Me gustaría que estuvieran, pero si no están tampoco no pasa nada", ha dicho Prohens al diputado del PSIB Iago Negueruela, quien ha preguntado también por materia turística.

La presidenta del Govern ha insistido en la necesidad de "decrecer en ilegalidades" y "crecer en valor". También ha apuntado que levantar la moratoria "no quiere decir crecer".

Por su parte, el diputado ecosoberanista ha defendido la necesidad de decrecer puesto que las Islas "no están saturadas, están colapsadas". En este sentido, Negueruela ha celebrado que el Govern está "manteniendo y defendiendo" la política de gestión pública que hizo el Ejecutivo anterior.