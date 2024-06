Prohens afea a Negueruela que "señale a la ultraderecha, pero pacte con ellos antes de ir al Parlament"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afeado este martes al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que al mismo tiempo que "señala a la ultraderecha y rechace pactos con ellos, pero que se tome cafés y pacte antes de ir al Parlament".

La líder del Govern se ha pronunciado de este modo en el pleno del Parlament de este martes, que tiene previsto tomar en consideración la propuesta de Vox de derogar la ley de memoria, después de que el portavoz socialista haya pedido al PP que no vote a favor de la derogación y espere al pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC)que ha suspendido la derogación de la ley de memoria de Aragón.

"Está a tiempo de evitar votar con la ultraderecha", ha añadido Negueruela, haciendo referencia al pacto entre 'populares' y socialistas europeos para no pactar con la ultraderecha.

"No pactar no querrá decir no tomar cafés, ¿no? Y no me refiero solo a un café con el presidente del Parlament, sino a los pactos antes de venir al Parlament con los que usted considera la ultraderecha. Sus cordones sanitarios parece que son no tabernarios", ha afirmado la presidenta.

Sobre la derogación de la ley de memoria, el socialista ha insistido en la posibilidad de pactar "evitar tocar la dignidad y los derechos humanos". "¿Qué problema hay en reconocer a las víctimas del franquismo?", ha reiterado.

Marga Prohens, por su parte, ha subrayado que la ley de fosas, que se mantendrá, ya contempla todas las cuestiones relativas al reconocimiento de las víctimas. La presidenta, además, ha asegurado que ha habido víctimas que les están agradeciendo el trabajo discreto que se está haciendo. "Esto no va de fotos", ha concluido.