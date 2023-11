El programa 'Palma a punt' concluye en 16 barrios con casi 8.000 desinfecciones de tapas de alcantarillado

Se han formalizado 64 denuncias a conductores de patinetes y realizado actuaciones contra ratas, mosquitos y cucarachas

El programa 'Palma a punt' ha concluido en sector 9-10 de la ciudad, que engloba a 16 barrios de Palma, con un balance de casi 8.000 desinfecciones de tapas de alcantarillado, 64 patinetes denunciados por no cumplir las ordenanzas de circulación, el baldeo de 215 kilómetros de acera y la limpieza y mantenimiento de más de 1.000 papeleras, entre otras actuaciones.

Se trata de un plan de choque de limpieza y mejora de los barrios, en el que están implicadas diferentes áreas municipales. En estas actuaciones, que son complementarias a los trabajos que cada departamento realiza habitualmente, han participado cerca de 100 operarios de Emaya, Sanidad, Infraestructuras y Seguridad y Civismo.

El dispositivo se basa en un análisis previo de las necesidades de cada zona. El sector 9-10 engloba a las barriadas de Cala Major, Sant Agustí, La Bonanova, El Terreno, Porto Pi, Son Flor, Son Rapinya, Son Anglada, La Vileta, Son Ximelis, Son Roca, Son Xigala, Son Pacs, Son Peretó, Génova y Son Vida.

Después de la quincena de actividad en el sector por parte de Emaya han participado 25 vehículos y más 40 operarios en turnos de mañana y tarde.

La empresa municipal ha retirado un total de 106 pintadas, desbrozado más de 13 kilómetros de bordillo y retirado casi 25 toneladas de residuos. Además, han realizado tareas de mantenimiento y limpieza de 1.096 papeleras --y colocado 30 papeleras nuevas-- y de 1.269 contenedores. También se han limpiado mediante sopladora y baldeo 215.564 metros lineales de acera, que corresponden a 215 kilómetros.

El departamento de Sanidad, que se encarga de controlar las plagas, ha realizado actuaciones de desratización en 2.557 pozos de residuales, desinsectación para cucarachas de 7.967 tapas de alcantarillado, control del mosquito tigre en 260 imbornales, desratización en 49 parques y jardines del sector y control de cucarachas en 41 colegios de los barrios. Además se han atendido 57 quejas y peticiones de información de vecinos.

Por su parte, desde el área de Infraestructuras han trabajado en la reparación del asfalto y aceras de diversas calles del sector, así como en la rehabilitación de farolas, mejora de la accesibilidad de pasos de peatones, mantenimiento de semáforos y en el desbroce de alcorques, trabajo de poda y reposición de plantas.

Seguridad y Civismo, por su parte, ha realizado labores de acompañamiento y apoyo a las brigadas de limpieza y también ha realizado seis dispositivos de control de circulación y seguridad. Como resultado, se han formalizado64 denuncias a patinetes por incumplir las ordenanzas de circulación, entre las que destacan circular con cascos de música, por ir sin chaleco reflectante, por circular hablando con el móvil y por conducir por la acera, entre otros motivos.

Además se han presentado nueve denuncias a bicicletas por circular, también, por la acera, usando el móvil o con auriculares; y 51 denuncias a turismos, por no haber pasado la ITV o no tener seguro, por circular usando el móvil, por no llevar el cinturón de seguridad o circular con permiso extranjero no válido España, entre otras.

El plan de refuerzo se ha complementado con la actuación de la plantilla de controladores medioambientales, que han estado informando a los vecinos de las ordenanzas municipales en materia de civismo.

SIGUIENTES ACTUACIONES

En la segunda quincena de noviembre el plan continúa en el sector 11, que engloba a los barrios de Rafal Nou, Estadi Balear, Mare de Déu de Lluc, El Viver, Rafal Vell, Son Forteza, Son Cladera, Son Rutlan y Son Malferit.

'Palma a Punt' irá rotando por todos los barrios del municipio de manera escalonada. El Ayuntamiento pretende llevar a cabo estas actuaciones especiales al menos dos veces al año en cada zona.