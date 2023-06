Profesores de toda Galicia salen a las puertas de los centros a protestar por la oferta de FP el próximo curso

Critican los "recortes" al aumentar las plazas de formación a distancia y hablan de "sesgo ideológico" con los ciclos en Igualdad de Género

Cientos de profesores y alumnos han protagonizado este viernes sendas concentraciones a las puertas de centros educativos de toda Galicia para protestar contra la oferta de ciclos de Formación Profesional (FP) presentada por la Xunta esta semana.

Colectivos docentes de varios institutos, partidos políticos y sindicatos --concretamente, CIG, CUT y STEG--, han convocado estas movilizaciones por toda la Comunidad a partir de las 11,00 de la mañana contra una propuesta que, según consideran, profundiza en los "recortes" de la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades.

Precisamente, la oferta de ciclos del próximo curso fue aprobada este jueves por el Gobierno gallego, con un total de 42.174 plazas, un 12 por ciento más que el curso anterior y con nueve titulaciones nuevas, y será presentada ante el Consello Galego de FP --órgano consultivo-- este lunes.

Sin embargo, las protestas vienen motivadas, principalmente, por el aumento de un 74 por ciento de las plazas de formación a distancia, hasta las 7.470, y por lo que consideran una nula negociación por parte de la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, de quien solicitan su cese o dimisión.

El CIFP Compostela, el IES As Fontiñas de Santiago y el CIFP Paseo das Pontes de A Coruña han sido solo algunos de los centros que han secundado estas movilizaciones que también han llegado hasta el CIFP Politécnico de Santiago, donde el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y la directora xeral de FP han presentado en acto público la oferta del próximo curso.

A las puertas de este centro había un grupo de manifestantes convocados por la CIG, si bien la concentración ha discurrido sin incidencias ni cruces de declaraciones.

De hecho, este sindicato ya ha avanzado que en la reunión del lunes volverá a solicitar la dimisión de Eugenia Pérez "si no hay un cambio de rumbo" no solo con respecto a la propuesta, sino también en cuanto a su "falta de interlocución" con el colectivo docente.

CICLO EN IGUALDAD EN FERROL

En Ferrol, profesores y alumnos del CIFP Leixa, situado en Catabois, se han concentrado ante el centro educativo para demandar que continúe en el próximo curso de manera presencial el ciclo superior de Promoción de Igualdad de Género.

Una de las docentes, Olaia Barro, profesora especializada en Servicios Comunitarios, ha asegurado que esta acción de protesta se ha desarrollado tras recibir a lo largo de esta semana la oferta "con un gran asombro", porque "unilateralmente la Conselleria decidió suprimir este ciclo, que se introdujo el año pasado", en su modalidad presencial.

Según Barro, la Xunta "plantea así dejar infrautilizado una inversión de recursos en dotación, infraestructuras y material", ya que "ese tipo de recursos no se utilizan en la modalidad a distancia".

"No tuvimos tiempo de consolidar este ciclo, cuando la acogida tanto de estudiantes como de empresas fue buena", ha lamentado la docente, en declaraciones a Euoropa Press. Y es que no entiende esta decisión cuando el departamento les "pide ofrecer también la modalidad a distancia, porque hay alumnos que solo pueden acceder a esta modalidad, pero nunca suprimir la presencial, porque hay otro tipo de alumnos que no son factibles de hacer la modalidad a distancia".

Actualmente, esta formación solo se imparte en este centro educativo de Ferrol y en el CIFP A Xunqueira de Pontevedra. En caso de que la Xunta implante finalmente la oferta presentada esta semana, "en Galicia no habría opción de hacer este ciclo presencial de manera pública y entonces sería una empresa de formación privada".

CIFP A XUNQUEIRA, PONTEVEDRA

Precisamente, el CIFP A Xunqueira ha sido otro de los centros donde se han vivido protestas, después de que la Consellería les avanzase que el próximo curso se eliminarán los FP presenciales de Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios, y los ciclos superiores de Integración Social y de Promoción de la Igualdad de Género, limitando la oferta de ciclos pertenecientes a la familia profesional de Servicios Socioculturales y Comunidad.

En la concentración han participado los concejales del BNG Demetrio Gómez, Xaquín Moreda y Carmen Fouces, miembros del gobierno municipal, que han afeado a la Xunta de Alfonso Rueda esta "decisión injusta, extemporánea y que además atenta contra todos los avances propiciados en los últimos años por el feminismo".

El Ayuntamiento de Pontevedra ha transmitido todo su apoyo a la comunidad educativa de los centros de A Xunqueira y del Luís Seoane, "en esa lucha que acaba ahora comienzan para defender los derechos de toda la sociedad".

Junto a la comunidad educativa del CIFP A Xunqueira y los ediles, han participado en la protesta representantes del colectivo estudiantil Erguer y de la CIG Ensino, que han calificado la medida como "ataque al alumnado, que queda en unas condiciones precarias para su enseñanza", según María Ferreiro, representante del sindicato nacionalista.

CIG-Ensino pide la dimisión de la directora xeral de FP por tener un "comportamiento absolutamente deplorable" al hacer "una comunicación por correo electrónico a los centros sin pasarlo por el Consello Galego de FP, como es costumbre, y a los órganos de negociación que están establecidos".

En este sentido, denuncian que aunque desde la Consellería informaron que los ciclos que comenzaron presenciales continuarán del mismo modo en el segundo curso, "después en la práctica no es así, que aquí tenemos cursos que comenzaron presenciales y después se cambian a telemáticos". Todo esto supone un "deterioro de la enseñanza pública en beneficio de la privada y concertada", han insistido, "especialmente en la FP".

En representación del profesorado del centro, Brais Rodríguez ha explicado que la tendencia que está tomando la FP es de "desgaste de la presencialidad y es doble en los ciclos de Integración social y de Promoción de la Igualdad de Género", donde "el castigo está siendo tremendo". "Claramente hay un sesgo ideológico", ha sentenciado.