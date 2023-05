Profesores de la UR, en el comité evaluador de una tesis del instituto tecnológico de Massachussets

El puertorriqueño Axel García Burgos ha defendido su tesis doctoral en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) en EE UU, dirigida por Richard Linares y Olivier L. De Weck, y en la que los doctores Paul J. Cefola y Juan Félix San Juan, miembro y director del Centro de Computación Científica e Innovación Tecnológica (SCoTIC) de la UR, respectivamente, han sido parte del selecto grupo de asesores del comité evaluador.

La tesis, que lleva por título 'Integral Quadratic Constraints and Safety Certificates for Uncertainty Characterization and Control Safety-Aware Filtering of Proximity Operations Between Satellites', desarrolla un controlador que permite garantizar y verificar formalmente que la aproximación o el encuentro entre dos naves espaciales es seguro.

En el desarrollo del controlador se aplican técnicas clásicas de optimización junto con novedosas soluciones basadas en Inteligencia Artificial. Los resultados de esta investigación interesan tanto a las Agencias Espaciales como a las empresas del sector aeroespacial ya que, en un futuro, podrán utilizarse para evitar colisiones de satélites con restos de basura espacial.

Nacido en Puerto Rico y con abuelos eran oriundos de las Islas Canarias, la tesis defendida por Axel García Burgos el 1 de mayo en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) de los Estados Unidos obtuvo la máxima calificación.

Los directores de esta tesis han sido los doctores Richard Linares y Olivier L. De Weck, ambos investigadores del MIT. Los Doctores Paul J. Cefola y Juan Félix San Juan, miembro y director del Centro de Computación Científica e Innovación Tecnológica (SCoTIC) de la UR respectivamente, han sido parte del selecto grupo de asesores del comité evaluador.

Este comité, junto con sus directores de tesis, se encarga de evaluar la propuesta de tesis, de realizar la revisión de los aspectos científicos y metodológicos, de servir de apoyo y asesoramiento y, finalmente, de garantizar la calidad de la tesis y de la técnica de los ensayos previos a la defensa.