La profesora Marisa Calvo, nueva presidenta de la gestora de Vox en Zamora

La dirección nacional de Vox ha elegido una nueva gestora del partido en la provincia de Zamora, con renovación de todos sus integrantes, que estará presidida por la profesora Marisa Calvo Enríquez, después de que el anterior presidente provincial del partido, Javier Alcina, haya presentado su dimisión.

Junto a Calvo, en la nueva gestora figura como vicepresidente el benaventano Eugenio Blanco Ugidos, mientras que el secretario será el zamorano Rafael Oñate Regojo, según han informado a Efe fuentes del partido.

La nueva máxima responsable de la formación de ultraderecha en Zamora es simpatizante de Vox desde hace tiempo aunque no se afilió al partido hasta poco antes de las pasadas elecciones municipales, a las que concurrió como número quince en la candidatura por Benavente.

En esa candidatura figuraba como número cinco Blanco Ungidos mientras que Oñate Regojo ha sido candidato al senado en las pasadas elecciones generales y número ocho en la lista al Ayuntamiento de Zamora en las municipales.

María Luisa Calvo es natural de Muelas del Pan aunque residente en Zamora, está casada, es madre de un hijo y tiene el título de profesora de Educación Infantil, aunque actualmente no ejerce como maestra.

Fuentes del partido en la provincia han intentado restar importancia a la dimisión de los miembros de la anterior gestora provincial y han rechazado que existan desavenencias en el seno de la formación.

Sin embargo, otras fuentes de Vox de Zamora han admitido que existen incompatibilidades entre algunas personas del antiguo y del nuevo equipo de trabajo.

El que hasta ahora era presidente provincial de Vox en Zamora, Javier Alcina, ha hecho pública este jueves su dimisión como máximo responsable de la formación en la provincia y ha justificado esa decisión porque "hoy en día" su "marcha" es mejor que "su permanencia" en el partido.

Alcina llevaba once meses al frente de Vox en Zamora, desde la creación de la estructura provincial del partido, ha admitido que la decisión de dimitir adoptada ahora no ha sido fácil y aunque pueda parecer "poco comprensible" es lo que considera que "la situación me exige en este momento".

La dimisión del máximo responsable de Vox en Zamora se ha producido a un mes y una semana de las próximas elecciones generales y cuatro días antes de que concluya el plazo para que los partidos presenten sus listas a esos comicios por las distintas circunscripciones electorales.