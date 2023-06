Un profesor de la UPNA edita un libro sobre las prácticas acusatorias de los porteros en Madrid entre 1936 y 1945

El profesor de la Universidad Pública de Navarra Daniel Oviedo Silva es autor del libro 'El enemigo a las puertas. Porteros y prácticas acusatorias en Madrid (1936-1945)', editado por Comares, en el que desgrana el papel de estas personas en "el contexto de violencia y vigilancia tras el golpe de Estado que dio inicio a la Guerra Civil y durante el inicio de la dictadura franquista".

En el libro se detallan no únicamente las prácticas acusatorias de los porteros y porteras de fincas urbanas, "que poseían gran cantidad de información sobre el vecindario", sino también su papel en la protección de personas perseguidas por las autoridades de cada momento (en un primer momento, republicanas y tras la guerra, el franquismo), "lo que les convirtió, a su vez, en potenciales enemigos y sujetos de investigación". El volumen está prologado por el hispanista Paul Preston, que lo ha calificado de "asombrosamente original" y es una adaptación de la tesis doctoral del autor.

'El enemigo a las puertas' está estructurado en tres partes y comienza con un recorrido por la historia de las porterías y el oficio de estos hombres y mujeres y su influencia en la vida social desde el reinado de Alfonso XII hasta el estallido de la Guerra Civil. Cuando comenzó la contienda bélica, objeto de la segunda parte del libro, el autor explica cómo los porteros y porteras realizaron un doble papel: algunos ejercían" prácticas acusatorias (en las que se entremezclaban motivos políticos y enemistades personales) ante los milicianos, los comités o las autoridades republicanas contra personas que podían ser afines a los golpistas y otros optaron por defender los edificios que custodiaban y a quienes habitaban en ellos, incluso poniendo en riesgo sus vidas".

En esta segunda parte, Daniel Oviedo Silva se centra, además, en el estudio de un grupo de porteros que colaboraron con la Brigada de García Atadell, inserta dentro de la Dirección General de Seguridad, que "funcionó en la práctica como un auténtico 'micropoder' revolucionario".

La tercera y última parte del libro está compuesta por una serie de capítulos relacionados con la profesión durante la posguerra, en la que el autor realiza un recorrido por las porterías de la capital a través de los "procesos de depuración y limpieza política llevados a cabo en el franquismo". El autor explica cómo las autoridades "castigaron a algunas de estas personas o las premiaron por su actitud durante la contienda (por ejemplo, con la medalla a la fidelidad, instaurada por el Ayuntamiento de Madrid)".

Bajo la pregunta de uno de los epígrafes de esta última parte, '¿Héroes, traidores o colaboradores?', el autor muestra la dificultad de enmarcar a los porteros y porteras en una categoría unívoca, puesto que "muchas veces eran coaccionados y utilizados por la policía o las autoridades". Además, como se explica en el libro, estos propios profesionales fueron también objeto de acusaciones por parte de los vecindarios, aunque también fueron defendidos frente al poder político. Otros sufrieron represalias en forma de procesos, condenas y expulsiones.

El volumen se completa con modelos de cuestionarios, fichas e informes que debían responder por separado porteros e inquilinos en la posguerra, así como también de fichas que debían rellenar los funcionarios de los juzgados y hojas clasificatorias de los campos de concentración.

En suma, con una prosa "ágil y magnética que atrapa al lector desde la primera página", tal y como indica la hispanista Helen Grahan, Daniel Oviedo construye desde las porterías "una aportación novedosa al conocimiento de la violencia en la retaguardia republicana y en el nuevo Estado franquista".

CV DE DANIEL OVIEDO

Daniel Oviedo Silva (Segovia, 1988) es doctor en Estudios Hispánicos y Latinoamericanos por la Universidad de Nottingham (Reino Unido). Licenciado en Historia en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha realizado estancias de investigación en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Nottingham.

Ha formado parte de proyectos financiados por el Gobierno de España y la Unión Europea como 'Memosur: A lesson for Europe: Memory, Trauma and Reconciliation in Chile and Argentina'. Forma parte, asimismo, del Grupo de Estudios de Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas.

Sus principales publicaciones incluyen la coordinación de 'Madrid, una ciudad en guerra (1936-1948)', junto con Alejandro Pérez Olivares, y 'Relatos infames: breves historias de crimen y castigo' (junto con Ignacio Mendiola). Sus líneas de trabajo discurren desde la historia de la violencia política al estudio del conflicto social y el control en el mundo urbano contemporáneo. En la actualidad es investigador del Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra y profesor asociado de la UPNA.