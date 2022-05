Profesor UNIR dice que la mala jugada de Putin de Ucrania ha hecho que dos países neutrales pidan el ingreso en la OTAN

El profesor del Grado de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Alfredo Rodríguez Gómez, ha afirmado que al presidente de Rusia, Vladimir Putin, "la jugada de Ucrania no le ha salido bien", logrando incluso que "dos países neutrales, Suecia y Finlandia, hayan pedido su ingreso en la OTAN".

En una entrevista a Europa Press, el también especialista en seguridad y relaciones internacionales ha recordado que ambas naciones tiene unos ejércitos "acostumbrados a trabajar con la Alianza Atlántica", ya que "siempre han participado en las maniobras en el Norte como ejército, contando, además, con buena capacidad armamentística y buena instrucción".

De hecho, Rodríguez Gómez ha afirmado que "como están habituados a trabajar con la OTAN cuentan con una facilidad grande para asimilar el concepto estratégico de la Alianza Atlántica, que, de hecho ya lo tienen".

Además, en el caso de Finlandia, que comparte frontera con Rusia, la decisión "no ha gustado" a Putin, ya que "pensaba que tenía un país neutral en la misma", ante lo que "no estaba preocupado", algo que con la petición de ingreso hace que la situación haya cambiado.

No obstante, no cree que podría darse "una especie de Ucrania 2", porque "no se dan los mismos problemas y consideraciones". También, ha indicado que tanto Suecia como Finlandia "no son países eslavos y por tanto no entran en esa reunificación neosoviética que quiere realizar Putin".

Todo ello, implica que al presidente ruso "no le ha salido bien la jugada de Ucrania, ya que pensaba que la nueva invasión de Ucrania sería una especia de amenaza a Europa, pero al final ha conseguido que dos países neutrales como Suecia y Finlandia, hayan decidido pedir el ingreso en la OTAN".

Para Rodríguez Gómez hay un tercera consideración y es Turquía que "es un aliado que no puede perder la OTAN por su posición geoestratégica, pero no es un socio fiel completamente a la Alianza Atlántica o a Occidente, y lo ha demostrado en todos los conflictos que se suceden en Oriente Medio". Además, los turcos han anunciado ya que vetarán la entrada de Suecia y Finlandia, lo que complica el ingreso de estas dos naciones a lo que sería la OTAN de 32 países.

Sobre las amenazas del presidente ruso, el profesor de UNIR ha afirmado que "no te puedes creer nada", ya que las últimas amenazas que ha estado haciendo "no dicen nada". No obstante, ha indicado que "no hay que despreciar la maldad de Putin, porque la maldad existe y Putin en el fiel reflejo, por lo que aunque ahora no ha dicho nada, otra cosa es ver lo qué pueda hacer en el futuro".