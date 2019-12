El profesor de música acusado de abusos, ante el juez por otra violación

El profesor de gralla" (instrumento musical) investigado por abusar sexualmente de una docena de alumnos, entre 1999 y 2015, ha declarado este miércoles ante el juez por una supuesta violación ocurrida hace más de quince años, en una comparecencia en la que solo ha aceptado responder a las preguntas de su defensa.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el investigado ha quedado en libertad provisional tras prestar declaración, dado que ninguna de las acusaciones ha solicitado medidas cautelares contra él.

El maestro fue detenido el pasado mes de febrero por los Mossos d'Esquadra y quedó en libertad tras pasar a disposición judicial, situación en la que ha permanecido desde entonces, con la obligación de comparecer ante el juez siempre que le citen.

El profesor de gralla -un instrumento tradicional catalán- estaba siendo investigado por sendos juzgados de Sabadell y Terrassa (Barcelona) por delitos de abusos a once menores y una agresión sexual.

La Audiencia de Barcelona ha resuelto ahora que sea el juzgado de Sabadell el que asuma la investigación de todas las denuncias presentadas contra el presunto pedófilo.

A lo largo de los últimos meses, ambos juzgados han tomado declaración a los denunciantes y no han modificado la situación de libertad provisional del investigado, puesto que ni la Fiscalía ni ninguna de las acusaciones particular y popular -que ejercen las víctimas y el Ayuntamiento de Ullastrell (Barcelona), respectivamente- no han pedido ninguna cautelar para el presunto pederasta.

Según fuentes cercanas al caso, el presunto abusador actuaba ganándose la confianza de los niños a los que enseñaba y luego cometía los abusos.

El Ayuntamiento de Ullastrell ha abierto un buzón electrónico para que cualquier otra víctima pueda contar su caso sin perder el anonimato: afectats.gralla@gmail.com.