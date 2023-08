La producción de miel en Andalucía cae un 90% y el sector demanda ayudas "urgentes" ante la "grave" sequía

La producción de miel en Andalucía ha caído casi un 90% en la última cosecha con respecto a los últimos años, y los apicultores demandan ayudas "urgentes y suficientes" ante esta situación "catastrófica" provocada por la sequía.

Así lo ha manifestado el responsable de apicultura de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG), Antonio Vázquez, que se muestra "preocupado" ante esta situación de sequía y quien ha añadido que la zona de Andalucía que "más se ha visto afectada ha sido Málaga", ya que en zonas como el Valle de Guadalhorce y La Axarquía "no llueve prácticamente desde la pasada navidad".

Durante esta cosecha, Vázquez ha apuntado que "no ha habido el apenas polen", y que han sido los propios apicultores quienes no han parado desde mayo de abastecer de agua a las colmenas para que "al menos sobrevivan las abejas".

Ante esta situación "insostenible", Vázquez ha manifestado que los apicultores andaluces piden ayudas directas a la Consejería y al Ministerio, y, a su vez, ha denunciado que en otras ocasiones, como por ejemplo con la crisis producida por la guerra de Ucrania, se les ha "dejado fuera" de las ayudas concedidas al sector primario.

"El Ministerio va a dar unos dos euros por colmena y la consejería unos cinco euros con carácter de urgencia", ha afirmado Vázquez, quien a su vez ha subrayado que los apicultores "aun están pidiendo estas ayudas que se aprobaron entre marzo y abril de 2023 y todavía no han llegado". En cualquier caso, son "insuficientes y llegan a destiempo", ya que esa cantidad "no les da ni para sufragar los gastos de combustible para desplazarse a las colmenas", ha apuntado.

Con motivo de la crisis que atraviesa el sector apícola, Vázquez ha sostenido que "ya son muchos los profesionales que están dejando sus colmenas y han optado por trabajar en sectores como el de la hostelería o la construcción para poder sacar sus casas adelante".

Para finalizar, Vázquez ha señalado que de cara a los meses de otoño, los apicultores esperan que "llueva lo suficiente", de lo contrario "las colmenas no van a salir adelante, porque si no hay polen en el campo, las abejas, aunque se alimenten, no se reproducen", ha explicado.