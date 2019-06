La Procuraduría no ve base legal para anular la sentencia contra Lula por los supuestos contactos de Moro

La procuradora general de Brasil, Raquel Dodge, ha indicado este viernes al Tribunal Supremo Federal (TSF) que no cree que haya base legal para anular la condena al ex presidente Luis Inácio Lula da Silva por los supuestos contactos entre los investigadores y el juez del caso y hoy ministro de Justicia, Sergio Moro.

El portal de noticias The Intercept ha publicado desde el pasado 9 de junio una serie de conversaciones que Moro, como juez del caso, habría tenido con los fiscales y los investigadores de 'Lavo Jato' a través de distintas plataformas de mensajería instantánea.

Estos contactos entre los actores de un caso en curso podrían suponer una violación del Código de la Magistratura que la defensa de Lula ha utilizado en un nuevo 'habeas corpus' para intentar anular la condena a doce años de cárcel por aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago a sus favores políticos por parte de la empresa constructora OAS.

"El material publicado por The Intercept Brasil al que se refiere la petición realizada por la defensa del condenado no ha sido presentado ante las autoridades públicas (...), por lo que no ha podido ser analizado ni mucho menos verificado", ha dicho Dodge.

Además, ha expresado su preocupación por el hecho de que "los supuestos mensajes (...) habrían sido obtenidos de manera delictiva, en violación de la garantía constitucional de la privacidad de las comunicaciones", según informa el diario brasileño 'O Globo'.

Por todo ello, la jefa de la Procuraduría General de la República (PGR) ha considerado que existe "una fundada duda jurídica" que impide aceptar como prueba la información de The Intercept. No obstante, la decisión definitiva la tomará el STF el próximo martes.

La defensa ha querido aclarar que, "en contra de lo afirmado" por Dodge en su escrito de este viernes, el 'habeas corpus' no se basa exclusivamente en las revelaciones de The Intercept. Según ha explicado en un comunicado, se añadieron en la última fase para apoyar el argumento de que Moro fue parcial al juzgar a Lula.

Moro ha comparecido esta semana en el Congreso para dar explicaciones por las informaciones de The Intercept. "No hubo colusión, sino divergencias", ha asegurado, esgrimiendo como prueba que, de las 45 sentencias emitidas en 'Lava Jato', el Ministerio Público recurrió 44.