Procurador y exdirector hospital Ávila reconoce manipulación de listas espera

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León y director médico, hasta 2015, del hospital abulense, José Pedro Pascual, ha reconocido este jueves que en sus años en esa responsabilidad "se manipularon las listas de espera", de lo que se "siente culpable" y por lo que ha "pedido perdón".

En su intervención en las Cortes en respuesta a la comparecencia de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para dar cuenta de su programa de legislatura, Pascual ha reconocido un "uso fraudulento de los datos" en las listas de espera, del que se "siente culpable", y con el que hay "que acabar", según ha pedido a la titular de Sanidad, en lo que ha calificado de "terrorismo sanitario".

Ha pedido que no se engañe a la población con las listas de espera y ha reconocido que su declaración este jueves en las Cortes va a suscitar la crítica de "todos los gestores" sanitarios de la Comunidad.

El procurador de Por Ávila ha sostenido que todos saben que él no tiene pelos en la lengua y que no se va a callar. Y ha dicho que no es posible que haya una lista de espera en el Hospital de Ávila de un 62 por ciento para hacerse un TAC.