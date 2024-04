El Procurador del Común considera que no le corresponde tomar iniciativa en relación a su situación 'en funciones'

El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha asegurado este miércoles que no le corresponde tomar "decisión ni iniciativa" sobre la situación en funciones de su cargo --desde octubre de 2022-- y ha recalcado que continuará con el cumplimiento de su función.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar el informe de actividad de la institución en 2023, el segundo que realiza en situación 'en funciones'.

"Sigo cumpliendo con la función que tengo encomendada, no me corresponde tomar ninguna decisión ni iniciativa, y no la voy a tomar", ha señalado el Procurador del Común.

Tomás Quintana ha garantizado que continuará con el desempeño de su trabajo "cumpliendo" con su función "estando en funciones, como estoy en estos momentos", al igual que como "trataba de cumplir" con anterioridad cuando estaba "en ejercicio dentro del período previsto" en un puesto que ha ocupado desde octubre de 2018.

"Sigo trabajando y no me corresponde tampoco realizar ningún comentario que pueda siquiera limitar mínimamente la capacidad decisoria", ha concluido.