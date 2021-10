La Procesión Cívica vuelve a las calles de València entre aplausos a la Senyera y un recorrido "excepcional"

Ribó destaca la "responsabilidad" de la ciudad y Bernabé, portadora de este año, el "cariño" de la ciudadanía a su enseña

La Procesión Cívica del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, ha recorrido las calles de València en un acto en el que, dos años después y con un itinerario "excepcional", ha predominado la unanimidad de los asistentes sobre la enseña, con aplausos, vítores y constantes gritos de 'Visca València'.

El recorrido --que en esta ocasión se ha modificado con motivo de las obras en la plaza de la Reina-- ha arrancado con la bajada del consistorio de la Reial Senyera --portada en esta ocasión por la concejala de Desarrollo Económico, Deportes y Personas Mayores, Pilar Bernabé--, que se ha mostrado "muy ilusionada". La bandera ha bajado desde el Ayuntamiento por la calle de las Barcas y Pintor Sorolla hasta el Parterre y ha regresado de nuevo hasta el consistorio por las calles Colón y Roger de Lauria.

"Había muchas ganas de salir", ha reconocido Bernabé en declaraciones a los medios al término de la procesión, al tiempo que ha confesado que se ha emocionado durante el trayecto. "He notado el cariño de los valencianos y las valencianas con la Senyera", ha expresado.

La edil ha destacado que el nuevo recorrido ha sido "muy bonito, excepcional e histórico". "No creo que lo vuelva a repetir, pero no lo voy a olvidar nunca", ha agregado.

La jornada ha comenzado a las 11.30 horas con la recepción de la corporación, autoridades e invitados, seguida de la lectura del decreto de Alcaldía y la entrega de la Senyera al Archivo Municipal, que ha dado paso a la procesión cívica con la tradicional bajada de la bandera. En la comitiva de la marcha han participado unas 340 personas, un centenar menos de lo habitual debido a la situación sanitaria, según han informado a Europa Press fuentes de Alcaldía.

La Reial Senyera ha completado su recorrido desde su descenso en vertical del Ayuntamiento (la tradición dice que no se inclina ante nadie) hasta el Parterre, para su posterior regreso al Ayuntamiento. En esta ocasión, para evitar aglomeraciones, la tradicional 'mascletà' no se ha disparado desde la plaza del Ayuntamiento, sino que se han programado dos disparos descentralizados a las 14.00 horas desde varios puntos de la ciudad cuyas ubicaciones no se han comunicado.

La enseña ha bajado al son de la Marcha de la Ciudad y, antes de iniciar su camino, se han interpretado los himnos autonómico y nacional, entre aplausos y cánticos de 'Visca València' y 'Viva España'. La Escuela de Tabal y Dolçaina Russafa-Fa ha abierto el recorrido y los timbalers de la ciudad han acompañado al estandarte.

Tras la enseña han realizado el recorrido el 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; la vicepresidenta Mónica Oltra; el vicepresidente segundo, Héctor Illueca; consellers como Gabriela Bravo, Ana Barceló, Mireia Mollà, Rosa Pérez Garijo, Arcadi España; el presidente de Les Corts, Enric Morera; la delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero; además de diputados autonómicos y provinciales altos mandos de las fuerzas de seguridad, representantes de asociaciones culturales o las falleras mayores de València, Carla García y Consuelo Llobell, entre otros.

OFRENDA FLORAL

Tras su descenso, la Reial Senyera ha iniciado su camino hacia la calle de las Barcas. Después, la comitiva ha seguido su camino hasta llegar a los jardines del Parterre, donde se ha procedido a la tradicional ofrenda floral a los pies de la estatua de Jaume I, seguida de una nueva interpretación de los himnos, acompañados de un respetuoso silencio y un coral aplauso final.

Finalmente, la bandera de la Comunitat ha reiniciado su camino por las calles Colón y Roger de Lauria en su regreso al Ayuntamiento, donde ha vuelto a ser alzada para volver a ser acogida por la casa consistorial.

Antes del inicio del recorrido, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, en declaraciones a los medios, ha destacado que en este 9 d'Octubre "empezamos a ver el horizonte de normalización" tras el "sacrificio y la responsabilidad" de la sociedad valenciana durante el periodo de pandemia. "Gracias a los valencianos y a la vacunación hemos llegado a donde estamos ahora, que es en un paso adelante hacia la normalización y reactivación económica y social".

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha invitado a disfrutar del 9 d'Octubre "con alegría y responsabilidad" en una celebración que, ha considerado, "señala con claridad la nueva normalidad una vez pensamos que la pandemia está superada". No obstante, ha incidido, "pese a que estamos en una situación de práctica normalidad no hemos de olvidar que la pandemia aún continúa y hemos de tener todas las precauciones que pide Sanidad".

Así, en el marco del Dia de la Comunitat Valenciana y tal y como señaló en el bando con motivo de la festividad, ha instado a "continuar reivindicando una financiación autonómica adecuada infraestructuras ferroviarias potentes como se merece la ciudad y la necesidad de organizar el área metropolitana".

La portavoz 'popular', María José Catalá, ha acusado al equipo de gobierno de intentar "arrinconar y apartar" a la ciudadanía del paso de la Senyera con la finalidad de "no sufrir lo que les dice la gente" en un intento, ha considerado, de "limitar demasiado el acceso" del público para ver la procesión. Para Catalá, "si se recupera la normalidad debe ser para todos", por lo que, a su juicio, esta situación "no es coherente con decir que eliminamos las restricciones". Pese a ello, ha considerado que la sociedad valenciana "ha respondido con responsabilidad y sentimiento".

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha animado a "seguir trabajando incansablemente por una ciudad abierta llena de oportunidades, que sea cómoda para vivir y que respete su patrimonio natural como es la huerta". "No concibo otra forma de ser que siendo valenciano y siendo español. Ser valenciano también es pagar los impuestos en Valencia, trabajar por los autónomos y empresas y proteger nuestro patrimonio cultural e histórico y nuestra lengua".

Desde Vox, el concejal José Gosálbez se ha mostrado "orgulloso de ser valenciano". "La Real Senyera vuelve a las calles de Valencia porque Valencia ha venido para traer nuevas glorias a España. Una letra. Una lengua. Un Reino. Una Senyera", ha manifestado en redes sociales.

En cuanto al público, los aplausos habituales se han entremezclado con algunos abucheos, silbidos e insultos en partes del recorrido, como 'Som valencians, mai catalans' o 'Fuera, fuera'. Asimismo, ha habido ánimos y aplausos de parte de los asistentes con gritos de 'Viva la Guardia Civil' o 'Viva la Policía Nacional' dirigidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

COMPROMÍS SE QUEJA DE ACTUACIÓN POLICIAL

Tras el acto, Compromís per València ha hecho público un comunicado en el que ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno, Gloria Calero, "ante la actuación de hoy de la Policía Nacional", que, según afirman, "ha impedido hacer el recorrido de la procesión del 9 d'Octubre" a algunos de sus representantes.

Fuentes de Delegación de Gobierno han recordado a Europa Press que es el Ayuntamiento quien organiza el recorrido, que en la Junta de Seguridad se determinó las zonas valladas del mismo y que lo que ha hecho la Policía Nacional es indicar por dónde sí se podía acceder.