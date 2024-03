Prisión provisional y sin fianza para el hombre acusado de tirotear a otro en Navarra

El juez ha decretado la prisión provisional y sin fianza del hombre que fue detenido el pasado 20 de marzo acusado de disparar a otro en Zizur Mayor (Navarra).

En su auto, el juez considera que hay indicios suficientes para atribuir al acusado un delito de homicidio en grado de tentativa. Por una parte, alude a declaraciones testificales de los hechos, que acreditan indiciariamente que el acusado disparó con un arma en repetidas ocasiones a la víctima en los alrededores de la Ronda San Cristóbal.

Dichos testigos, agrega el magistrado, habrían visto al acusado portando el arma de fuego, al lado de la víctima, instantes después de suceder los hechos.

Según el contenido del atestado policial, los testigos habrían observado a los dos varones correr, uno detrás del otro, portando el segundo de ellos un arma y observando cómo se realizaban los disparos.

Además, la víctima habría sido observada diciendo al acusado frases como "No me mates, no me mates, no tengo droga", se indica en el auto.

La víctima ingresó en UCI del Hospital Universitario de Navarra con politraumatismo, múltiples lesiones y heridas de bala.