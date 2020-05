Prisión provisional para un guardia civil como posible autor del apuñalamiento de otro agente en Huesca

Un posible trastorno psiquiátrico le ha podido llevar a intentar acabar con la vida de su compañero de profesión

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca, en funciones de guardia, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el guardia civil José Luis E.E. como posible autor de un delito de homicidio en grado de tentativa cometido contra Jesús Javier L.A., también agente de la Benemérita, por un posible delito de lesiones cometido contra su hija menor de edad. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de mayo en la ciudad de Huesca.

Se considera que un posible trastorno psiquiátrico de José Luis E.E. le llevó a acabar con la vida de sus compañero de profesión y también vecino, con el que no tenía una mala relación.

En un auto dictado hoy, tras pasar a disposición judicial José Luis E.E., el magistrado-juez Ángel de Pedro, tras escuchar al Ministerio Fiscal y la acusación quienes solicitaban la prisión provisional, ha estimado que existen indicios racionales de que el investigado haya podido ser el autor de un delito grave contra la vida e integridad física de dos personas y de que existe serio riesgo de fuga, y de reiteración delictiva o de que el investigado pueda actuar contra bienes jurídicos de las víctimas y familia.

La letrada del detenido se ha opuesto a la medida cautelar al argumentar un trastorno psiquiátrico de su patrocinado, y la no concurrencia de ninguno de los requisitos exigidos para adoptar una medida como la prisión provisional, pudiendo ser sustituidas por otras menos gravosas.

Respecto a los dos jóvenes, Ángel M.L. y Antonio N. G., vecinos de la víctima y el agresor, y que estaban siendo investigados por su hubieran inducido a José Luis a la agresión, el magistrado-juez ha considerado que a pesar de que, tras la entrada y registro practicada en sus domicilios, los indicios llevaran a pensar en posible participación en un delito de inducción al asesinato, "una vez concluido el atestado, realizado el informe forense, y oídos a los investigados, no parece que su actuación haya podido mover la voluntad del agresor en ese sentido, sino que ya existía en aquel una idea de perjuicio, y un posible trastorno psiquiátrico enquistado, que le impulso a acabar con la vida de su vecino".

En definitiva, en el auto se indica que "no existen fuentes de prueba ni indicios de entidad suficiente que permitan atribuir razonadamente el hecho punible (inducción al asesinato) a estas dos personas".

TRECE O CATORCE PUÑALADAS

En el auto se indica, conforme el atestado policial, que los hechos punibles atribuidos al investigado son los siguientes: Sobre las 20.15 horas del día 2 de mayo de 2020, en la avenida de Martínez de Velasco de Huesca, José Luis E. E., de forma sorpresiva e inopinada, asestó a Jesús Javier L. A., de 51 años, entre trece o catorce puñaladas, con la intención de acabar con su vida.

La primera de ellas se la daría por la espalda, alcanzándole en la zona de la nuca. Las tres siguientes en el cuello, cuando la víctima se giró El resto de puñaladas, entre nueve y diez, sobre el cuerpo indefenso de la víctima, una vez que ésta cayó, boca arriba, al suelo.

La hija del agredido, menor de edad, trató de proteger a su padre, tirándose sobre el cuerpo tendido de éste; y recibiendo tres cortes, en el glúteo, en la espalda y en el hombro.

Mientras le apuñalaba, José Luis E.E. le decía a Jesús Javier L. A.:"¿Esto te gusta? Te voy a matar; algo malo va a pasar". El agresor no paró hasta que fue reducido por varias personas que paseaban por la vía pública y acudieron en auxilio de la víctima, aunque no opuso resistencia alguna e incluso entregó la navaja que estaba utilizando.

José Luis E.E. no tenía una mala relación con Jesús Javier L. A., ni con su familia, y el trato entre ambos era cordial, no existiendo provocación, ni motivo conocido que le haya podido llevar a realizar semejante acción, continúa el auto. A pesar de que ambos son guardias civiles no tenían una especial vinculación por estar destinados endistintas unidades y encontrase el primero de baja psicológica.

José Luis E. E. puede que padezca una patología o trastorno psiquiátrico, sin que se conozca por el momento su diagnóstico y alcance, ni en qué medida ha podido afectar a su inteligencia y voluntad.

El arma utilizada es una navaja con cachas blancas y doradas, con una longitud total de 183 milímetros y filo de 83 milímetros Jesús Javier L. A. presenta, entre otras lesiones, según el parte médico del Hospital San Jorge de Huesca, heridas abiertas en cuello, cara, antebrazo, abdomen y hemotórax con traumatismoabierto.

En cuanto al agresor, a expensas de lo que pueda decir los médicos forenses, los objetos y cuadernos encontrados en la diligencia de entrada y registro, y la forma en la que vive apunta a un posible trastorno paranoide.