Prisión provisional para o detido en Vigo por provocar un incendio nun almacén da piscina municipal do Carmen

O Xulgado de Instrución número 1 de Vigo decretou prisión provisional, comunicada e sen fianza para o detido por presuntamente provocar un incendio nun almacén anexo á piscina municipal do Carmen.

O home, J.A.A.S. de 37 anos de idade, foi detido pola Policía Local despois de supostamente prender lume nas devanditas instalacións públicas. Agora é investigado por un delito de danos provocado por un incendio, segundo confirman fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

O home ten antecedentes policiais por provocar outros incendios e por delitos de danos, segundo informou a Policía Local da cidade. Foi interceptado pouco despois de que se rexistrase un lume nun anexo á piscina do complexo deportivo municipal do Carmen. O incidente non provocou feridos, pero os danos materiais obrigaron a recolocar algunhas actividades que se desenvolvían nas instalacións (entrenos de natación 'en seco', de danza e de natación sincronizada).

Fontes policiais explicaron que dúas testemuñas relataron como viran ao sospeitoso fuxindo da zona á carreira e, coa descrición física achegada, lograron interceptalo pouco despois na rúa Camelias, preto da confluencia con Otero Pedrayo.

Cando foi identificado os policías, o sospeitoso negou ter nada que ver co incendio e dixo que non estivera na rúa do Carmen, aínda que posteriormente si recoñeceu que estivera nesa zona uns minutos antes.

A Policía, que atopou un chisqueiro no chan, preto de onde interceptou a este home, procedeu á súa detención como suposto autor dun delito de danos.

FEITOS

Tal como informou o 112, os servizos de Emerxencias recibiron un aviso dun cidadán sobre as 23,20 horas deste domingo, alertando dun incendio nun almacén anexo á piscina do complexo deportivo municipal da Carmen, na zona das Travesas.

O CIAE-112 explicou que as chamas afectaron a colchóns e outro material deportivo que estaba gardado nese almacén, ademais dos danos materiais no propio inmoble, aínda que non houbo que lamentar feridos.

Por outra banda, produciuse a detención desta persona, que foi localizada grazas a unha testemuña, que informou os axentes de que vira a un home camiñando desde a zona da piscina en dirección a Povisa.