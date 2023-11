El principal acusado de vender VPO en Ceuta dice que la Policía buscaba "financiación ilegal del PP"

El exviceconsejero del Gobierno de Ceuta y exdiputado autonómico del Partido Popular en la Asamblea de la Ciudad, Antonio López, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 26 años de cárcel como presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a la adjudicación irregular de viviendas protegidas a cambio de dinero o por tráfico de influencias ha asegurado este jueves en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz que cuando la Policía Nacional le detuvo en Marbella el 14 de febrero de 2017 lo que buscaba era "financiación ilegal del PP".

Según el relato del que fuera gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (Emvicesa), el inspector de la Udyco que dirigió la investigación le detuvo a primera hora de la mañana y le llevó a Comisaría, donde "me hizo un comentario con el que empecé a preocuparme".

De acuerdo con su declaración, el agente le dijo: "Venga, Antonio, sabemos que tienes información y documentación sobre la financiación ilegal del PP de Ceuta, (el presidente de la Ciudad) Juan Vivas, otro político más y un importante empresario de la construcción... Es el momento de colaborar, dime y dame todo lo que tengas que sé que hoy tienes una cena con tu pareja para celebrar San Valentín".

Después de su arresto y posterior traslado a Ceuta, López pasó más de un año en prisión provisional y ahora el Ministerio Público le imputa la comisión de supuestos delitos de prevaricación continuada, falsedad de documentos en concepto de autor e inductor, cohecho continuado, promotor y director de organización criminal y blanqueo continuado de capitales. También una multa accesoria de 5,9 millones de euros e inhabilitación por diez años.

El escrito de acusación de la Fiscalía señala que "obtuvo una ingente cantidad de dinero ilícito" y "lo introdujo en el tráfico comercial dándole apariencia de legalidad ocultando su procedencia ilícita mediante operaciones de compra y venta de inmuebles o acciones en bolsa, vehículos, artículos de joyería (tanto en su nombre como a través de sociedades mercantiles creadas con este fin), concertando préstamos personales e hipotecas cuyas cuotas satisfacía con el dinero que obtenía de su actividad delictiva e incluso amortizando anticipadamente o cancelando las deudas con cobros ilícitos".

Este jueves el acusado ha asegurado que ha forjado su patrimonio con inversiones inmobiliarias "arriesgadas" tanto en Ceuta como en Cádiz, la Costa del Sol y Marruecos, así como invirtiendo en bolsa. "Nunca he pedido dinero directa o indirectamente a nadie y no he estado a nadie, durante los ocho años que pasé en política ayudé a mucha gente y me da pena que quede esta imagen", ha lamentado.

La vista oral del 'caso Emvicesa' comenzó a finales de octubre con más de medio centenar de acusados. Además de López se sientan en el banquillo varios trabajadores de Emvicesa, dos exconsejeras del Gobierno de Ceuta, el antiguo líder de la oposición en la Asamblea y decenas de supuestos "clientes" que habrían pagado para conseguir viviendas protegidas irregularmente, algo que una parte ya ha asumido a cambio de una rebaja de las penas que pedía inicialmente la Fiscalía.