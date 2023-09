El Principado pondrá en marcha un Fondo de Capital Riesgo Público Privado para impulsar empresas emergentes

El consejero Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, ha anunciado este viernes en comisión parlamentaria la intención de su consejería de poner en marcha será la creación de un Fondo de Capital Riesgo Público Privado.

El objetivo del mismo será impulsar empresas emergentes en áreas tecnológicas y científicas, con alto potencial de crecimiento, para lo cual el Principado ya cuenta con las herramientas administrativas necesarias, como es la SRP.

"Tiene que ser un fondo realmente de capital riesgo donde la Administración acompaña, como su propio nombre indica, en el riesgo, porque yo si algo he conocido en mi actividad fuera de la Administración es que los fondos de capital riesgo, menos riesgo, son todo lo que uno quiera", ha explicado Sánchez.

El mismo estaría enfocado a un segmento donde las herramientas tradicionales y comerciales no llegarían, porque no miran a esos proyectos de empresas sobre todo en sus partes más iniciales on los parámetros que mirarían un negocio convencional o una inversión convencional.

"Yo creo que ahí es donde tenemos que estar la administración y eso tiene que estar gestionado como digo de forma público-privada. Hay diferentes modelos de hecho estoy teniendo reuniones para conocer diferentes modelos que hay no sólo en España sino en otros lugares", ha explicado el consejero ante las preguntas de los grupos parlamentario.

Ha insistido en que las empresas de base tecnológica tienen muchas más dificultades para salir adelante y de media "sale una de cada diez". No obstante aquí en Asturias "es algo diferente porque la verdad que si de algo se puede presumir es de que las empresas de base tecnológica en el Principado tienen una supervivencia del 65% a cinco años, "esto no lo hace ni el Barcelona Data Tech".

El consejero, preguntado por la colaboración público privada, ha indicado que considera que están siendo bastante efectivos a la vista de los datos que manejan. "Hay diferentes fórmulas de llegar a esa colaboración público-privada", ha incidido.