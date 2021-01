El Principado investiga la vacunación de una concejala del PSOE en Castrillón

El Gobierno asturiano ha pedido al Servicio de Salud (Sespa) que facilite un informe sobre la vacunación a la que se sometió la concejala de Derechos y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Castrilón, Carmen Piedralba, una auxiliar de Enfermería que actualmente se encuentra liberada de su trabajo para realizar funciones sindicales.

Según la portavoz del Ejecutivo asturiano, Melania Álvarez, el informe deberá explicar qué criterios técnicos se han aplicado para proceder a su vacunación con el objetivo de esclarecer si cumple o no los fijados en el plan de vacunación diseñado por el Ministerio de Sanidad.

"Si no los cumple se aplicará medidas con toda la contundencia posible y no se va a tolerar ni una sola irregularidad. No vamos permitir que ninguna cuestión ajena a este plan pueda ensombrecer o generar sospechas sobre un personal que se ha volcado", ha añadido.

Además, la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha anunciado la suspensión cautelar de militancia de la concejala hasta que se esclarezca lo sucedido así como el cese temporal de sus funciones como edil de Derechos y Servicios Sociales.