El Principado hará "ajustes" por 29 millones en los presupuestos de este año y Peláez culpa al PP

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, ha dicho este jueves que habrá que hacer "ajustes" en los presupuestos autonómicos del presente ejercicio por valor de 29 millones. El motivo, ha comentado, es el rechazo en el Senado de los objetivos de déficit propuestos por el Ejecutivo.

A preguntas de los periodistas después de participar en una reunión en Oviedo, Peláez ha criticado al PP por rechazar esos objetivos que eran con los que se han elaborado las cuentas regionales para 2024. Ha dicho que con ese voto en contra han conseguido que el Principado cuente con 29 millones menos.

No obstante, Peláez no ha concretado en qué materias se van a materializar los citados ajustes. "Ahora mismo no disponemos de esa información, porque es a medida que ejecutemos el presupuesto, cuando detectemos dónde sea necesario", ha comentado.

Ha reiterado Peláez que el PP tuvo en el Senado una actitudo "absolutamente irresponsable" al votar contra el límite de déficit que se había transmitido a Bruselas, del 0,1%.

"Probablemente en un año normal hubiésemos discutido ese déficit en el momento procesal oportuno pero tal y como se dio este año con elecciones y con el presupuesto ya cerrado, sólo cabía ratificar ese 0,1% de déficit porque la consecuencia es mermar recursos a las comunidades autónomas y a las entidades locales", ha lamentado el dirigente asturiano.

Peláez se ha pronunciado en estos términos horas después de que el diputado regional José Cuervas-Mons fuese preguntado sobre el asunto en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento asturiano. El 'popular' evitó hacer declaraciones al respecto, argumentando que la rueda de prensa en la que estaba compareciendo era sobre otro tema.