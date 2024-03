El Principado aplaude que el Gobierno garantice las entregas a cuenta

El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, ha aplaudido este viernes que el Gobierno estatal garantice las entregas a cuenta a las comunidades autónomas a través del decreto anticrisis, una vez confirmada la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Peláez había avanzado ayer que el Principado mantenía un "contacto fluido" con el Gobierno central y que "no había duda alguna" de que la actualización sería inminente. "La actualización estaba garantizada, por lo tanto, no había temor alguno a que no se produjera", ha añadido este viernes.

Al mismo tiempo, el titular de Hacienda ha emplazado a las fuerzas de la oposición en las Cortes Generales a que voten a favor de esta medida y no ocurra como con el límite de déficit para 2024, "donde la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado impedirá que Asturias cuente este año con 29 millones ya incluidos en los presupuestos autonómicos".