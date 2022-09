El Principado admite retrasos en las ayudas al alquiler, pero no las acusaciones de Podemos sobre "caos" y "descontrol"

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, la socialista Melania Álvarez, ha admitido que existen retrasos en las ayudas al alquiler. No obstante, ha rechazado las críticas de Podemos, que ha hablado de "caos" y "descontrol" en esas subvenciones.

En una comisión parlamentaria celebrada este martes, el diputado de Podemos Rafael Palacios le ha preguntado a la dirigente asturiana sobre este asunto. Álvarez ha dicho que todos los solicitantes que cumplen los requisitos pueden tener la seguridad de que van a cobrar.

Desde la Administración asturiana se están intentando resolver las dificultades de gestión que han surgido lo antes posible. "El grueso de las ayudas están tramitadas", ha dicho Álvarez, que ha explicado que existen problemas con las subvenciones de cien personas, debidas a distintas causas, y que se está intentando solucionar. También se está dando respuesta a unos 300 recursos.

Palacios ha exigido que se dé solución a un asunto del que dependen muchas personas vulnerables, no solo los perceptores de la prestación, sino también quienes pones sus inmuebles en alquiler.

BENIA DE ONÍS

En la misma comisión, Rafael Palacios ha preguntado a Álvarez sobre si tenía conocimiento de la asistencia de menores a una corrida de toros celebrada este verano en la localidad de Benia de Onís. El diputado de Podemos ha mostrado una fotografía en la que se veía a menores y dijo que eso va en contra de leyes.

Melania Álvarez ha explicado, sin embargo, que no tiene constancia de la asistencia de menores y que tampoco existe limitación legal de acceso. Ha añadido que no tiene competencias para prohibir a nadie acudir a ese tipo de espectáculos, si bien ha remitido una instrucción a centros de menores tutelados por el Principado para que no lo hagan.