La princesa Leonor cumple mañana 16 años

La princesa Leonor cumple este domingo 16 años, en una jornada que coincide con el final del parón de sus clases en el internado de Gales (Reino Unido) donde comenzó a estudiar bachillerato a finales de agosto.

Leonor de Borbón regresó a España el pasado día 21 para participar en Oviedo, junto con los reyes y la infanta Sofía, en los actos de los Premios Princesa de Asturias.

Fue su primera aparición desde su marcha a Gales el pasado 30 de agosto, cuando inició su etapa en el UWC Atlantic College, donde va a cursar los dos años de bachillerato internacional.

La celebración de su cumpleaños coincide con el último día del primer periodo de vacaciones. La Casa Real no ha informado sobre la fecha de regreso de la princesa a Gales y cómo va a festejar su aniversario.

La previsión era que no tuviera que hacer cuarentena preventiva de cinco días en el colegio a su regreso, para lo que era preciso no mantener contacto en viajes con personas que no fueran miembros de su núcleo familiar.

Esta norma fue la que hizo que la heredera al trono no viajara a Madrid el pasado 12 de octubre para asistir con sus padres y su hermana al desfile de la Fiesta Nacional.

Como su estancia en Asturias coincidió con el comienzo del parón en el internado, le ha permitido hacer la cuarentena en el Palacio de la Zarzuela sin alterar el ritmo escolar.

"Vuelvo pronto a mis estudios con el recuerdo de una nueva entrega de premios que, una vez más, nos emociona y nos conmueve. Y echaré mucho de menos esta tierra, Asturias, a la que quiero tanto y donde mi hermana Sofía y yo nos sentimos siempre en nuestra casa", dijo la princesa en su discurso en la ceremonia de entrega de los premios.

Del mes y medio que lleva en Gales, desde su entorno se afirma que está "muy contenta" con la experiencia de convivir con alumnos de muchas nacionalidades.

La heredera al trono vive con otras tres alumnas extranjeras, con las que se reparte las tareas de limpieza de la habitación, además de lavarse su propia ropa.

Hasta final de año, Leonor de Borbón no tiene fijado de antemano, por ahora, ningún acto oficial.

El próximo periodo vacacional del internado será entre el 10 de diciembre y el 5 de enero, coincidiendo con el periodo navideño.

En lo que va de año, la princesa ha seguido dando pasos para ganar visibilidad institucional. Así, el pasado 24 de marzo tuvo su primer acto en solitario en el Instituto Cervantes con motivo del 30 aniversario de la entidad cultural.

A mediados de julio compartió protagonismo con su hermana en una visita al Hayedo de Montejo (Madrid) como gesto de apoyo al medio ambiente, en el que fue el primer acto de las dos sin sus padres.

La Casa Real no ha dado pistas de cuándo podría haber nuevos hitos en su trayectoria, como su primer viaje al extranjero.

Con dos cursos de bachillerato en el horizonte, tampoco se conoce cómo será su formación universitaria ni su preparación militar.

A largo plazo sí se sabe que prestará juramento a la Constitución en el Congreso cuando cumpla 18 años, como fija la carta magna.

Este momento coincidirá con la recta final de la legislatura si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no adelantase las elecciones.