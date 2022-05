Primo de Almeida niega que hablara con él, pero medió en contrato mascarillas

Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, ha negado este jueves que hablara con el regidor sobre la oferta de material sanitario que quería hacer el empresario Luis Medina al ayuntamiento, pero sí llamó a la coordinadora general de la Alcaldía, Matilde García, quien le dio un correo de su departamento.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha tomado declaración, durante aproximadamente una hora, a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida, y con quien contactó Luis Medina con el objetivo de llegar hasta el consistorio.

El magistrado Adolfo Carretero investiga si los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño estafaron al ayuntamiento madrileño al embolsarse 6,6 millones de dólares gracias a tres contratos con el consistorio para proveer de material sanitario.

El testigo ha entrado a los juzgados sin hacer declaraciones a los periodistas y ha salido por los juzgados de guardia, también sin hablar a la prensa.

Tras descartar que este familiar del alcalde declarase como investigado, como solicitó este miércoles el PSOE, Carlos Martínez-Almeida ha explicado al juez que "nunca" habló con su primo del contacto que tuvo con el empresario investigado Luis Medina, pero sí llamó a la coordinadora general del consistorio, Matilde García, con quien tiene una relación de amistad desde hace muchos años, han explicado fuentes jurídicas.

Carlos Martínez-Almedia ha relatado que la presidenta de la Universidad Americana en Madrid CIS, María Díaz de la Cebosa, le llamó y le dijo que se había puesto en contacto con él un empresario y exalumno suyo, detallándole que se trataba de Luis Medina, porque podía aportar material sanitario al consistorio, y quería saber si le podía dar su contacto a ese empresario.

Este testimonio contrasta con el que dio la docente ante el juez, al que aseguró que ella habló a Martínez-Almedia de un empresario pero sin especificar que fuera Luis Medina.

Tres recibir esa llamada, Carlos Martínez-Almedia pensó que se trataba de un momento "en el que había que ayudar" y por eso le dio permiso para que Luis Medina le llamara. Hablaron y luego él se puso en contacto con la coordinadora general del Ayuntamiento de Madrid, Matilde García, quien es la persona que le dio un correo "genérico" para que contactara así con el ayuntamiento de la capital.

Ha especificado que este correo era el denominado "cgalcaldía", correspondiente al área de esa coordinadora general, de manera que, en todo caso, él fue "un mero intermediario a efectos de facilitar ese correo del ayuntamiento para que Medina realizase la gestión", según las fuentes.

No hizo gestiones para verificar la trayectoria de Luis Medina porque confiaba en su amiga docente, ni supo nada sobre el material concreto o el precio al que se ofrecía.

Al término de la declaración, el letrado del PSOE, Adolfo Barreda, ha sostenido que este testigo "no ha aportado muchos datos relevantes", resaltando que la versión que ha ofrecido no concuerda con la de Luis Medina, quien dijo que Carlos Martínez-Almeida le dio el correo de la responsable de compras, Elena Collado, y no mencionó a Matilde García.

Ha subrayado que "hay dudas que no se han despejado", como por qué Díaz de la Cebosa se puso en contacto con el primo del alcalde, aunque entiende que es por la amistad que ambos mantienen desde hace años.

Sobre este asunto, la letrada de Más Madrid, Nuria Zapico, ha detallado que Carlos Martínez-Almeida acudió a Matilde García por su relación con ella, subrayando que el testigo "ha reconocido su amistad de más de 15 años, tanto la suya como la del alcalde, ya que fueron compañeros de promoción".

Ha detallado que Martínez-Almeida ha explicado que no llamó a su primo porque entendió que el alcalde "estaba en otras cosas más importantes".

Más Madrid ha solicitado que Carlos Martínez-Almedida entregue su teléfono móvil para conocer los contactos entre los posibles implicados en la estafa al ayuntamiento, pero la Fiscalía y el juez se han negado.