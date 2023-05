Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El Gobierno acusa al PP de "maniobrar en la oscuridad" con la justicia"; "El choque de Podemos y Sumar pasa factura a la izquierda"; "Ayuso veta a Bolaños en la tribuna del Dos de Mayo"; "Las horas trabajadas se disparan hasta cotas de 2008"; "Suspendidos ochoex altos cargos jesuitas".

EL MUNDO: "Ayuso desactiva la provocación de Bolaños para polarizar el 28-M"; "Morante de la Puebla tras su histórico rabo en Sevilla: No quiero ni pretendo ser un mito"; "La falta de financiación pone en riesgo a la educación concertada"; "Los españoles pagarán 100 millones más por intereses de la demora de la propia Hacienda"; "Los topes al alquiler suben el precio de los pisos baratos y hunden la calidad del resto"; "El Madrid fuerza el cuarto partido tras ganar en Belgrado (80-82)".

LA VANGUARDIA: "La restricción de agua se amplía y llega a6millonesde personas en Catalunya"; "Ayuso vuelve al choque con Sánchez al vetar al ministro de la Presidencia en el Dos de Mayo"; "El Barça ya roza la Liga tras ganar al Osasuna en el Camp Nou (1-0)".

LA RAZÓN: "Lo que pase en Madrid, resonará en toda España"; "Cuenta atrás hacia la huelga de togas: No queremos que nos tomen el pelo"; "Los fondos de la Unión Europea siguen sin llegar a las empresas"; "El Gobierno atacó a Feijóo por su reunión institucional con la Asociación de Fiscales"; "Robles representó al Gobierno en la tribuna y Bolaños estuvo con el resto de invitados"; "La Comunidad señala quesi hubieran venido los 23 ministros no podrían subir a la tribuna"; "El Gobierno no llega al compromiso de destinar el 7% del PIBpara la Sanidad"; "La toma de Crimea definirá el éxito de la ofensivade Zelenski en el Este"; "Disney fracasa con la polémica versión woke del clásico Peter Pan & Wendy".