Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Más de media España tiene las UCI en riesgo muy alto"; "Kazajistán, bajo la paz de los tanques"; "EEUU coordina su respuesta a Rusia con la UE, ninguneada por Putin"; "El PSOE dejasolo a Garzón y se muestra como defensor de los ganaderos"; "La caída del poder adquisitivo de los salarios agrava la desigualdad".

EL MUNDO: "Sánchez retrasa aún más la solución al precio de los test"; "'Cruzada' de Biden por el voto de las minorías"; "'Hay por ahí un niño que ríe y juega gracias a mi hijo'"; "El PSOE eleva la presión sobre Garzón y abre la puerta a que comparezca en el Congreso"; "El Govern purga a los Mossos y amputa las investigaciones por corrupción"; "La Supercopa seguirá hasta 2029 en Arabia Saudí por 40 millones al año"; "Interrogan por el hinchable de Mislata al dueño y al ingeniero municipal".

ABC: "La mitad de Europa se contagiará en las próximas semanas"; "La 'estratégica' Plus Ultra apenas transportó a 35.000 pasajeros en 2021".

EL PERIÓDICO: "Catalunya llegará al pico de contagios este fin de semana"; "Metro y bus se recuperan"; "Industria prevé lanzar en un mes las ayudas del PERTE del coche eléctrico"; "Djokovic se expone a no poder jugar en EEUU ni Canadá si no se vacuna"; "Berlusconi reaparece a sus 85 años como candidato a presidir Italia".

LA VANGUARDIA: "Sánchez descarta la reforma para rebajar las penas por sedición"; "Muere el presidente del Europarlamento"; "Los contagios masivos y las reinfecciones por la ómicron solo llevan alhospital al 0,6%"; "Villarejo culpa al CNI del 17-A y los socios deSánchez piden explicaciones"; "El Foro de Davos teme más al cambio climático que a la pandemia".

EL CORREO: "Osakidetza vuelve a cambiar los protocolos para hacer menos test y aliviar a los sanitarios"; "La patronal vasca presiona al PNV para que avale la reforma laboral"; "'De Juana Chaosse nos escapó por unos calcetineS'".

LA RAZÓN: "Sánchez ata el cordón sanitario contra PP y Voxen la reforma laboral"; "No se reformará el delito de sedición"; "Plus Ultra trasladó un 26% menos de pasajeros el año de su rescate"; "Casado, Ayuso y Egea respaldarán a Mañueco en su congresode reelección"; "Moncloa evita apoyar a Garzón ya que 'no consultó'"; "Ómicron cambia las reglas de la pandemia que podríatratarse como una gripe".