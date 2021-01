Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El Reino Unido vuelve al cierre total ante la expansión de la nueva cepa"; "La justicia británica rechaza entregar a Assange a EE UU"; "La Audiencia Nacional investiga si la CIA espió al creador de Wikileaks"; "El ritmo de vacunación revela una gran disparidad entre las autonomías"; "Trump maniobra a la desesperada en el final de su mandato"; "El Gobierno aleja una ley sobre la Corona y opta por reformas concretas"; "La violencia machista en 2020: menos asesinadas,más consultas por maltrato".

EL MUNDO: "Las CCAA sólo ponen el 28% de las vacunas con Illa de campaña"; "Nuevo confinamiento en Reino Unido pese al millón de vacunados"; ""No estamos preparados, a este ritmo nos tiramos cinco años pinchando". La Asociación de Enfermería y la Sociedad de Médicos Generales denuncian la imprevisión"; "La mayoría de votantes del PP acepta que Casado se aleje de Vox"; "Lorenzo Amor: "El Gobierno no tapará la boca a los autónomos recortando a ATA la subvención""; "'Melchora' y sus sueldos-regalo con los fondos de formación"; "Assange ya se ve libre tras no ser extraditado a EEUU por riesgo de suicidio".

LA VANGUARDIA: "España endurece las restricciones tras una Navidad con más casos"; "Catalunya volverá al cierre municipal a partir del jueves"; "Londres rechaza la extradición de Assange por riesgo de suicidio"; "Gerry Adams, Ai Weiwei o Yoko Ono firman por la amnistía a los presos del 1-O"; "Burocracia y fiscalidad restan competitividad a Barcelona"; "El automóvil espera recuperar el nivel de ventas en el 2022".

ABC: "Una vacunación lenta y desigual. Sólo 82.834 españoles han recibido la primera dosis, apenas el 11,5% de las repartidas, con Canarias a la cabeza con el 52,5% frente al 1,7% de Baleares"; "Decretan para Inglaterra y Escocia un confinamiento severo por el colapso sanitario. Johnson cierra centros educativos, hostelería y reduce el trabajo presencial por la agresividad de la nueva cepa".

EL PERIÓDICO: "Más restricciones. Catalunya extrema las limitaciones de la movilidad desde el 7 de enero y durante 10 días. El Reino Unido ordena el confinamiento domiciliario de la población"; "En busca del tiempo perdido. Las autoridades rezagadas, Catalunya entre ellas, intentan acelerar la vacunación para superar el retraso inicial"; "Casado planteará batalla a Sánchez por el reparto de los fondos europeos"; "40.000 barceloneses colapsan los bancos de alimentos"; "La inversión inmobiliaria cae casi el 30% por efecto de la pandemia".

EL CORREO: "Euskadi justifica la lenta vacunación porque reserva la mitad de las dosis por prevención"; "Marcelino ya manda. El nuevo entrenador del Athletic toma contacto con la plantilla y prepara el partido de mañana frente al Barça"; "Los rescates en los montes vascos crecen un 32% en la pandemia".

LA RAZÓN: "Vacunación a cuentagotas. El elevado número de víctimas y contagios apunta a un nuevo confinamiento"; "La mala salud de Don Juan Carlos reabre el debate sobre su vuelta"; "Casado se lanza a la reunificación del centro en Cataluña"; "La Justicia británica rechaza la extradición de Assange".