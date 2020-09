Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El pacto de Sanidad y Madrid aboca a confinar la capital"; "Absueltos todos los acusados por la salida a Bolsa de Bankia"; "Cospedal: una presencia constante en el sumario del 'caso Kitchen'"; "Bruselas pide a España la renovación urgente del Poder Judicial".

EL MUNDO: "Los empresarios advierten de las consecuencias de los ataques al Rey: "Desestabilizar la Corona socava la inversión en España""; "La salida a Bolsa de Bankia no fue delito por el aval del Banco de España y del Gobierno de Zapatero"; "Illa plantea un criterio nacional de restricciones que le permita cerrar Madrid"; "España ha consumido ya en los ERTE 700 millones más que toda la ayuda europea"; "Madrid aplica la Ley de Memoria y saca del callejero a Prieto y Largo Caballero".

LA VANGUARDIA: "La Audiencia cierra la salida a bolsa de Bankia sin ninguna condena"; "El Gobierno y Madrid pactan unificar criterios en ciudades de más de 100.000 habitantes"; "La exención de cotización de los ERTE prorrogados podrá ser de hasta el 100%".

ABC: "El Gobierno quiere tomar el control de las grandes urbes. Ofrece a la Comunidad de Madrid aplicar criterios comunes en toda España para endurecer las restricciones en ciudades de más de 100.000 habitantes"; "La absolución de Rato ridiculiza a Anticorrupción. La Audiencia Nacional reprocha a los fiscales la "total ausencia del más mínimo sustento probatorio" y destaca que la salida a Bolsa por la que se imputó a Rato y otros 33 directivos "fue impulsada por las autoridades económicas y financieras". Francisco Verdú, ex consejero delegado de Bankia: "Destrozó mi vida profesional. Tuve que buscarme la vida fuera de España"".

EL PERIÓDICO: "Los ertes del covid se prorrogan hasta enero"; "Ayuso acepta el cierre de Madrid que reclama Sanidad"; "ERC rehúsa la elección plebiscitaria que plantea Torra"; "Joan Clos, exalcalde de Barcelona: "No podemos esperar a que vuelvan los turistas"; "Absueltos los acusados por la salida a bolsa de Bankia".

EL CORREO: "Los ERTE se extienden a hostelería y comercio y rebajan más las cotizaciones"; "El plan vasco de reactivación persigue crear 6.000 empresas"; "El Gobierno y Madrid pactan un criterio único contra el Covid en las grandes ciudades"; "Absueltos Rato y otros 33 directivos de la salida a Bolsa de Bankia".

LA RAZÓN: "El CGPJ pacta renovar el Supremo: "No nos plegamos ante los políticos""; "Ángel Acebes, ex ministro del Interior: "*He pasado los nueve peores años de mi vida. Sacaron a un ex ministro del PSOE para incluirme a mí""; "Absueltos Rato, Acebes y los otros 32 acusados por la salida a Bolsa de Bankia"; "El Gobierno espera a ERC para convocar la mesa de diálogo"; "Acuerdo entre Moncloa y Sol: habrá criterio común para confinar"; "El coste de los ERTE a enerosuperará los 25.000 millones"; "Carta de 200 personalidades contra la mediación de Borrell en Venezuela".