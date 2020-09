Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Torra, inhabilitado por desobediencia"; "Los audios de Kitchen: "Las maldades que me han encargado para salvarle el culo al Barbas". El fiscal acredita que Interior ocultó al juez el espionaje a Bárcenas"; "Sanidad y Madrid, lejos de un acuerdo pese al avance del virus. Casariche, el pueblo con los casos disparados que pide ser confinado".

EL MUNDO: "El Supremo inhabilita a Torra pero ERC no rompe con Sánchez"; "Illa mantiene la presión sobre Madrid aunque no habla de intervenirla"; "Populares y liberales de la UE acusan a Borrell de "blanquear a Maduro""; "El impago de impuestos de Trump sacude la campaña en Estados Unidos"; "Las grabaciones secretas de Kitchen: "Paco Martínez le daba todas las novedades al 'Asturiano'" (por Rajoy)"; "Los empresarios esperan una última cesión del Gobierno para apoyar los ERTE".

LA VANGUARDIA: "La inhabilitación de Torra activa la cuenta atrás electoral. El Supremo sentencia que hubo un desacato "contumaz". Protestas en Barcelona por la decisión judicial"; "El enroque de Ayuso acerca la intervención del Gobierno"; "Villarejo se atribuyó trabajos sucios para encubrir a Rajoy"; "La pugna entre el CGPJ y el Gobierno se encona".

ABC: "Inhabilitado y amortizado. El Gobierno cree que la salida de Torra hará más fácil llegar a acuerdos con el independentismo antes de la celebración de elecciones en enero o febrero. El expresident no logra movilizar la calle, asume su fracaso al no "avanzar más" y pide que las urnas sean un plebiscito para "acabar con la Monarquía""; "Sánchez consiente los ataques de sus ministros por su malestar con el Rey. Castells, el titular de Universidades, critica al monarca por su "desafortunado discurso" tras el 1-O y afirma que no es prudente que vaya a Cataluña".

EL PERIÓDICO: "Toca elecciones. Inhabilita a Torra para cualquier cargo público durante 18 meses por desobediencia "obstinada"; "El sumario de la 'Kitchen' pone en aprietos a Rajoy"; "Uno de cada cinco ciclistas infringe el código".

EL CORREO: "La inhabilitación de Torra llevará a Cataluña a las urnas en el plazo de cuatro meses"; "La prohibición de las mascarillas de tela se extiende por los centros sanitarios"; "Rementeria aboga por servicios que retrasen el ingreso en residencias"; "Moncloa da un ultimátum a Ayuso y se prepara para intervenir en Madrid".

LA RAZÓN: "Era post-Torra: diálogo con Sánchez y urnas en 2021"; "La Policía señala a Francisco Martínez como el "intermediario" de Rajoy en la trama "Kitchen""; "Illa exige a Ayuso medidas más duras y confinar 70 municipios"; "El contagio de menores de 15 años es el que más crece"; "Sin acuerdo para los ERTE entre patronal y Gobierno".