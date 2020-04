Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Líderes mundiales instan al G20 a dar una respuesta global"; "La OIT prevé la pérdida de 200 millones de empleos este trimestre"; "Seat fabrica ahora respiradores"; "Más del 90% de contagios en España no han sido detectados"; "Francia registra 1.427 muertes en un solo día, la cifra más elevada de Europa"; "El Consejo Escolar pide que se evalúe a los alumnos por sus tareas digitales".

EL MUNDO: "La gran morgue de hielo. El Palacio de Hielo de Hortaleza (Madrid), un lugar habitual de ocio y diversión, se ha convertido en la imagen del coronavirus: la gran morgue de España"; "Las CCAA calculan que el número de fallecidos duplica el oficial. Sanidad le dice a la Generalitat que es "inaceptable" no tratar a los mayores de 80 años"; "José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España: "Es momento de que sean apartados aquellos que quieren destruir el sistema". El Eurogrupo se atasca en el debate para reconstruir la economía"; "Sánchez condiciona posibles pactos a la presencia de Podemos"; "El Gobierno admite que faltan kits de extracción para hacer más test"; "Jaume Roures, fundador de Mediapro: "Si no acabamos esta temporada, la próxima no va a comenzar".

LA VANGUARDIA: "El confinamiento se alargará con excepciones hasta mitad de mayo"; "Londres: nadie al frente y el virus avanzado"; "Ejecutivo y autonomías discuten si se decreta una probado general"; "El plan contra la crisis tensa el Eurogrupo"; "Bartomeu revoluciona la junta directiva"; "Porqué aún hay mercados de animales vivos"; "Vigilancia aérea de las segundas residencia".

ABC: "Papa Francisco: "Médicos, voluntarios, religiosas... Son los santos de la puerta de al lado. Han muerto sirviendo". El Papa, ante el coronavirus: "Pido a la gente que se hagan cargo de los ancianos, de los jóvenes y de los despojados, entender que aquel que tenía, hoy ya no tiene"".

EL PERIÓDICO: "Sin bajar la guardia. Sigue la desaceleración pese al repunte de ayer. Italia baraja una salida por etapas durante un año"; "Cerco a la insolidaridad. Interior anuncia mano dura con los que se 'fugan' hacia segundas residencias"; "La división en la UE dificulta un acuerdo para frenar la crisis"; "Bancos y funerarias, investigados por posibles abusos"; "La alarma multiplica la demanda de ayuda para comer"; "Bartomeu pide la cabeza de los disidentes".

EL CORREO: "Rementeria advierte de que esta semana "viene lo peor" para las residencias"; "Denuncian la falta de personal en Cruces para enfermos críticos"; "El test del coronavirus a domicilio"; "Urkullu recela del plan de Sánchez para aislar a los asintomáticos".

LA RAZÓN: "Cada autonomía exige su plan para levantar el confinamiento"; "El enigma de los muertos ocultos"; "El Gobierno ignoró también la Estrategia de Seguridad Nacional"; "Guerra en Europa por la "hipoteca" económica del Covid-19"; "Parados y jóvenes inmigrantes para salvar la cosecha del campo"; "El coronavirus podría estar entre nosotros desde 1948".