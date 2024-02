La primera fase del 'Palma a Punt' concluye con la retirada de 1.935 pintadas y el baldeo de 1.280 kilómetros de acera

Cort anuncia la continuidad del programa en marzo

La primera fase del plan de choque 'Palma a punt' ha concluido con la retirada de 1.935 pintadas vandálicas, el mantenimiento y la limpieza de 9.169 contenedores, y el baldeo de 1.280 kilómetros de acera, entre otras acciones.

Así lo ha anunciado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante la presentación, este lunes, del balance de esta primera campaña, que continuará a partir del 4 de marzo.

Martínez ha recordado que el 'Palma a Punt' es independiente a los servicios ordinarios que realizan diariamente los departamentos y que se basan en estudios previos sobre las necesidades de cada zona, lo que ha permitido definir una estrategia que aumenta la eficacia de los trabajos.

En este sentido, ha destacado que se trata de un operativo transversal y coordinado entre departamentos que recorrerá los 84 barrios del municipio divididos en nueve sectores.

"Tenemos el compromiso de revertir la inercia negativa de ocho años de dejadez en materia de limpieza y de mantenimiento de la ciudad. Los servicios ordinarios no son suficientes para arreglar lo que nos encontramos y por eso hemos puesto en marcha planes de choque y actuaciones especiales", ha dicho el alcalde.

Además, ha detallado que en unos meses estará aprobado el cambio en las ordenanzas cívicas que endurece las sanciones a los que realicen actos vandálicos, lo que ha definido como una "herramienta imprescindible para proteger a los ciudadanos de los actos incívicos y los destrozos en el mobiliario urbano".

RESULTADO DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN

Más de 45 trabajadores en turnos de mañana y de tarde y más de 20 vehículos de Emaya han participado en la primera fase del plan de coche.

En detalle, la empresa municipal ha retirado 1.935 pintadas; ha desbrozado 76.200 milímetros de bordillo; ha realizado el mantenimiento y la limpieza de 8.632 papeleras; ha colocado 132 papeleras nuevas; ha mantenido y limpiado 2.081 ubicaciones de contenedores, con un total de 9.169 contenedores, entre lateral y bilateral; ha limpiado mediante sopladora y baldeo 1.280.000 metros lineales de acera, y ha retirado más de 245 toneladas de residuos.

En lo que se refiere al departamento de Sanidad, que se encarga de controlar las plagas, se han desratizado 17.442 pozos de alcantarillado; se ha llevado a cabo la desinsectación para cucarachas de 57.114 tapas de residuales; se ha procedido al control del mosquito tigre en 1.363 imbornales; se ha realizado el control de cucarachas en 144 colegios, y se han atendido 674 quejas y peticiones de información de vecinos.

De su lado, desde Infraestructuras se ha pintado, reparado y sustituido por oxidación más de 300 farolas; se han hecho más de 150 actuaciones en cuanto a reparación de asfalto y aceras; se han pintado 32 semáforos; se ha mejorado la accesibilidad de los pasos de peatones de las calles, y se ha procedido al desbroce de los alcorques, trabajos de poda y reposición de plantas.

La regiduría de Seguridad y Civismo, por su parte, ha realizado labores de acompañamiento y apoyo a las brigadas de limpieza y ha desplegado más de 20 dispositivos de control y seguridad ciudadana.

Entre los resultados, se han interpuesto 418 denuncias a patinetes por incumplir las ordenanzas de circulación, entre las que destacan circular sin chaleco, conducir por la acera o circular con cascos de música o hablando por el móvil; se han puesto 45 denuncias a bicicletas por circular por la acera o usando el teléfono, y se han interpuesto más de 200 denuncias a coches por no haber pasado la ITV o no tener seguro, así como por no llevar el cinturón de seguridad o usar el móvil mientras conducían.

El plan de refuerzo se ha complementado con la actuación de la plantilla de controladores medioambientales, que han estado informando a los vecinos de las ordenanzas municipales en materia de civismo.