El primer ciclo de Bilbao BBK Live Udazkena recibe más de 6.000 asistentes a los primeros conciertos de pie en Euskadi

El primer ciclo de Bilbao BBK Live Udazkena, celebrado desde el pasado jueves, ha finalizado con más de 6.000 asistentes a los primeros concierto de pie en Euskadi, tras la declaración del fin de la situación de la emergencia sanitaria por la Coid-19.

Los asistentes han podido disfrutar en directo y de pie en los conciertos de Mando Diao, The Hives, León Benavente, El Columpio Asesino, Maria Arnal i Marcel Bagés, Novedades Carminha, Omago y Venturi.

Desde la promotora Last Tour, han destacado el "éxito rotundo" de la primera parte de Bilbao BBK Live Udazkena, "con la ciudad de Bilbao como telón de fondo y conquistando la pista de baile hasta pasada la medianoche".

Los asistentes a los conciertos procedían en su mayoría desde diferentes puntos de Euskadi (un 56%), pero también de diferentes partes del Estado como Madrid (30%), Cataluña (8%) y Navarra (6%).

De cara a la segunda mitad del ciclo, que se prolongará del 11 al 13 de noviembre, "ya se nota un notable incremento de público de toda la península, con el objetivo común de poder disfrutar de este festival en Bilbao y dentro de la nueva normalidad", han apuntado desde Last Tour.

La cuarta jornada estará liderada por el autor de 'Can't Do Without You', Caribou, presentando su último álbum Suddenly. La electrónica universal del navarro ZETAK y sus hits populares acompañarán al canadiense en este cartel y serán las "rompedoras mezclas urbanas" de Gazzi las que abrirán la cita, ha adelantado la promotora.

El viernes comenzará con las andaluzas Uniforms, para seguir con el proyecto del bilbaíno actor Asier Etxeandia junto a Enrico Barbaro, Mastodonte, y será "la polifacética Rigoberta Bandini y su ya convertido en himno Perra la encargada de clausurar la jornada", ha recordado Last Tour.

El ciclo finalizará con el directo legendario de los escoceses Teenage Fanclub, el indie ibérico de Dorian, y el "innovador" pop en euskera de los guipuzcoanos Bulego.

Last Tour ha destacado que se trata de un ciclo de conciertos que "fusiona clásicos con novedades y artistas emergentes y locales con estrellas consagradas, creando unas alianzas únicas que solo se podrán disfrutar en Bilbao BBK Live Udazkena".

Este ciclo será la antesala de la próxima edición de Bilbao BBK Live en su formato clásico, que tendrá lugar el 7, 8 y 9 de julio de 2022.Las entradas para el segundo fin de semana siguen disponibles a través de Bilbao BBK Live y SEEtickets.