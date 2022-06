El Primavera Sound retoma este jueves los conciertos en el Fòrum en su segundo fin de semana

The Strokes será uno de los platos fuertes tras la cancelación de la semana pasada

El festival Primavera Sound de Barcelona retoma este jueves su programación en el Parc del Fòrum de Barcelona con tres jornadas en las que actuarán bandas como The Strokes, Dua Lipa, Phoenix, Interpol, Megan Thee Stallion, Antònia Font, Lorde y The Smile, y repetirán tras su paso el fin de semana anterior Tame Impala, Tyler the Creator, Jorja Smith y Gorillaz.

El Primavera Sound ha anunciado que Bleachers, Clairo, Holly Humberstone y Tainy no podrán estar en el festival "por imprevistos de última hora", y que se incorporan para este segundo fin de semana Hurray for the Riff Raff, Mura Masa, Chet Faker y Ferran Palau.

La jornada del jueves estará presidida por los conciertos de los cabezas de cartel Dua Lipa, Interpol, Tyler the Creator y Gorillaz, un día en el que King Gizzard & The Lizard Wizard ofrecerán su quinta actuación en esta edición del festival y contará con clásicos del indie como Slowdive, Ride y Metronomy.

The Strokes, tras la cancelación del fin de semana anterior, serán los grandes protagonistas de la jornada del viernes, un día en el que también actuarán Lorde, Brittany Howard, M.I.A., The Jesus and Mary Chain, Run the Jewels y The Smile --el proyecto de los integrantes de Radiohead Thom Yorke y Jonny Greenwood--.

La jornada del sábado estará marcada por el retorno a los escenarios del grupo mallorquín Antònia Font en una jornada que tendrá a Megan Thee Stallion, Yeah Yeah Yeahs y Phoenix, además de la segunda actuación en el festival de Tame Impala y Jorja Smith.

El Primavera Sound tuvo en su primer fin de semana en el Parc del Fòrum un total de 66.000 asistentes el jueves, 74.000 el viernes y 80.500 el sábado.