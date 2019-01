Presupuestos Generales del Estado: esta es la postura de los principales partidos políticos

PP: rechazo a unos Presupuestos que “nacieron en la cárcel y morirán en las urnas”

La primera encargada en mostrar la posición de su partido fue la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat. Dejó claro que estas cuentas públicas son unos Presupuestos que "nacieron en la cárcel", en clara alusión a la reunión que mantuvo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el de ERC, Oriol Junqueras. Unas cuentas públicas en las que Monserrat sentenció que "morirán en las urnas". Esto se traduce en la futura presentación de una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 por parte del Partido Popular. El mantra repetido una y otra vez por los populares es que “no resuelven los problemas reales de los españoles” y que solo le sirven a Sánchez para permanecer “un día más en el palacio de La Moncloa”.

Además, durante la última reunión de portavoces de partidos, Montserrat insistió en que las cuentas públicas siguen la línea del expresidente Rodríguez Zapatero: "Son unos Presupuestos que nos devuelven a los peores tiempos de Zapatero, esto es, a la zapaterización de la economía".

Podemos: ultimátum de dos meses al PSOE para que pongan a funcionar todo lo pactado en octubre

Por su parte, la homóloga de Montserrat en Unidos Podemos, Irene Montero, le dejó bien claro a Padro Sánchez que no apoyarán los Presupuestos si no cumplen todas y cada una de las medidas que pactaron con ellos el pasado mes de octubre. Esto es, cumplir el programa punto por punto. Montero respondió con contundencia al órdago que le lanzó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La Montero socialista quiso zanjar la polémica señalando que las medidas pactadas con el partido de Pablo Iglesias se desarrollarán a lo largo del año 2019.

Entre las medidas más urgentes para Unidos Podemos que quieren aprobar destacan la bajada de la factura de la luz y también de los precios de los alquileres. Por otra parte, también señalan como puntos importantes los permisos de maternidad y paternidad iguales –de forma intransferible y remunerados al completo- o la reforma que "garantice las libertades sexuales de las mujeres". Unas medidas que solo dará por válidas la formación morada si se aprueban antes de los Presupuestos, no a lo largo del presente año. O eso, o no habrá apoyo a los Presupuestos por parte de esta formación política. La Montero de Podemos, a pesar de todo, se mostró optimista de que el Gobierno vaya a cumplir todos los puntos que firmaron en ese pacto. Según su punto de vista, son unas medidas fáciles para ponerlas en marcha.

Ciudadanos: su posición será votar en contra al ser unos presupuestos negativos “para España”

La formación naranja, al igual que los populares, no va a apoyar estos Presupuestos. Así lo señaló el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Al igual que el PP, Villegas dijo también que son unas cuentas públicas que cuentan con el diseño político de los independentistas. Como también señaló Dolors Montserrat, el objetivo de haber pactado previamente los Presupuestos con los soberanistas es el de que Sánchez se perpetúe un tiempo más en La Moncloa.

De nuevo, ha cargado contra estas cuentas públicas porque, según Villegas, la idea de Sánchez es la de "asfixiar a la clase media y trabajadora y asfixiar también la recuperación con un agujero de 10.000 millones". Votarán en contra y presentarán una enmienda a la totalidad porque son, a juicio del partido naranja, "unos malos presupuestos para España" y que van en la dirección contraria a lo que necesita la economía doméstica. Son unas cuentas -ha subrayado Villegas- pactadas con los populistas y los separatistas que "ponen en peligro" la reactivación económica y la creación de empleo, insistiendo en que lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es convocar elecciones.

ERC: presentarán enmienda porque no contemplan que el Gobierno mueva ficha con los independentistas presos

El partido de Oriol Junqueras se mantiene en sus trece y no apoyará esas cuentas si no toman alguna decisión sobre la situación de los políticos presos independentistas. "El Gobierno no ha movido un dedo y sin cambio nosotros seguimos defendiendo el 'no' a las cuentas", señaló Marta Vilalta en rueda de prensa en la sede de Esquerra Republicana de Cataluña. Lo hizo al igual que el resto, justo el mismo día que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entregó los Presupuestos al Congreso. También añadió que el partido se encuentra "en la misma línea" que las juventudes de su partido. Durante el pasado fin de semana reclamaron que se mantuviera la oposición a las cuentas para el 2019.

"El debate no es sobre partidas presupuestarias o sobre el porcentaje del PIB a invertir en Catalunya, sino sobre derechos, libertad y democracia", sentenció Vilalta.

PdeCAT: si no hay más cambios, también se posicionarán en contra

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, avisó de que las detenciones de dieciséis personas en Girona y la falta de diálogo hacen probable que los Presupuestos Generales del Estado de 2019 sean rechazados en febrero durante el debate de enmiendas a la totalidad. En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso antes de participar en un debate sobre las pensiones, Campuzano señaló que lo que el Gobierno está planteando hace "muy difícil" que las cuentas públicas lleguen en su tramitación al mes de abril. "Lo más fácil es que en el mes de febrero los Presupuestos sean rechazados en el Congreso",afirmó tras señalar que el Gobierno no ha hablado con el PDeCAT de temas presupuestarios y que tiene la impresión de que "Pedro Sánchez no tiene ningún interés real en que se aprueben los Presupuestos".

La reacción de Campuzano se produjo después de que esta semana la Policía Nacional detuviera a dieciséis personas en Girona, entre ellas dos alcaldes de la CUP -todas ya en libertad-, por participar en la ocupación de vías del AVE el pasado 1 de octubre. Unas detenciones que no fueron ordenadas por el juez que instruye la causa por la ocupación de las líneas ferroviarias, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), aunque sí estaba informado del operativo.

PNV: que el Gobierno no dé por hecho su apoyo, ya que incluso podría presentar una enmienda

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que no dara por hecho su apoyo a los presupuestos, porque no solo no ha decidido todavía el sentido de su voto, sino que ni siquiera descarta en presentar una enmienda a la totalidad. "El Gobierno lo que tiene que tener claro es que no tiene que dar el voto del PNV por hecho", advirtió, aunque reconoció que su grupo está "dispuesto a discutirlos y a llegar a un acuerdo" y a ser "razonables". Tras recalcar que su voto aún no está decidido -"los podemos apoyar o perfectamente no apoyarlos"- porque no conoce el proyecto, que el pasado viernes aprobó el Consejo de Ministros y que hoy ha entrado en el Congreso para su tramitación parlamentaria, Esteban explicó que lo primero que quiere comprobar es sí están recogidos los acuerdos cerrados con el Gobierno de Mariano Rajoy y que Sánchez se comprometió a respetar.

Además, dijo que quiere que el Ejecutivo socialista "responda también en las formas", no solo en el fondo, y se ha quejado como ejemplo de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunciara en un acto de presentación de candidatos un acuerdo sobre dos obras que había hablado con el PNV sobre dos importantes pasos a nivel en Bilbao, pero sobre las cuales el Ayuntamiento todavía no sabe nada ni se ha formalizado un convenio, como habían quedado. "El ayuntamiento no sabe absolutamente nada, ni tampoco nosotros, ni hay fecha; por tanto, anunciar las cosas cuando todavía están sin cerrar no son las maneras", se ha quejado el portavoz vasco.

EH Bildu: quiere negociar y hablar de los etarras en prisión fuera del País Vasco

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, advirtió al Gobierno de Pedro Sánchez de que su formación no dará "un cheque en blanco" para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y le ha dicho que si quiere su apoyo tendrá que "sentarse a hablar" de derechos sociales y política penitenciaria. Otegi, junto a los representantes de EH Bildu en el Congreso y el Senado Marian Beitialarrangoitia, Oskar Matute y Jon Iñarritu, ofreció el pasado lunes una rueda de prensa en San Sebastián tras la reunión de la Mesa Política de la coalición, que se centró en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. El coordinador general de EH Bildu reconoció que este es "un debate que va más allá de unos meros presupuestos" ya que se da en un contexto histórico "muy particular y de mucha gravedad".

En su opinión, en España existe una "deriva autoritaria liderada por un tripartito reaccionario", en alusión a PP, Ciudadanos y Vox, que "quiere poner en marcha la contrarreforma en el Estado". Frente a las voces que "ponen el acento sólo en Vox", Otegi ha recalcado que "el problema" es todo el "bloque reaccionario", ya que los tres partidos comparten lo "fundamental", como "aplicar el 155 más duro posible", "recentralizar el Estado", "limitar los derechos de mujeres e inmigrantes" y aplicar "políticas neoliberales".