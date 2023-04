PR+España Vaciada reclama un compromiso de todas las fuerzas políticas para "liberalizar la AP-68" en 2026

La candidata del PR+España Vaciada al Gobierno de La Rioja, Inmaculada Sáenz, ha reclamado un compromiso por parte de todas las fuerzas políticas para "liberalizar la AP-68" en 2026 tal y como está previsto, con lo que se evitarían "más prórrogas". Ha sido en una comparecencia de prensa en la que ha analizado la situación de las infraestructuras de La Rioja, que ha pedido que "se mejoren"

La también coordinadora nacional de España Vaciada ha apuntado que "hasta el momento, ni PSOE ni PP han sido capaces de solucionar nuestros problemas ni cubrir las barreras históricas que nos impiden crecer al ritmo de otros territorios. Necesitamos un impulso fuerte, dar un paso que nos lleve más lejos y eso es lo que vamos a conseguir Partido Riojano y España Vaciada con el apoyo de los riojanos y riojanas".

A partir de ahí, ha realizado un repaso a diferentes infraestructuras, indicando que en el caso del aeropuerto de Agoncillo "tiene un potencial enorme y, sin embargo, estamos viendo cómo la han convertido en una infraestructura que no funciona correctamente, donde a los viajeros se les exigen limitaciones de peso innecesarias o debemos asistir al ridículo de que, después de estar montados en el avión, les hagan bajarse para ser trasladados en autobús".

Para Sáenz, "debe replantearse la operatividad de una infraestructura tan importante para nuestra región y, por ello, exigimos un proyecto deoptimización del Aeropuerto para aprovechar todas sus posibilidades".

"LA RIOJA NO APARECE EN EL MAPA DE RENFE"

Otro asunto al que la portavoz de la coalición Partido Riojano+EspañaVaciada ha hecho referencia ha sido "la dificultad para llegar en tren aLa Rioja". En ese sentido, Inmaculada Sáenz ha lamentado que"RENFE está haciendo publicidad con sus servicios por toda España,pero no aparece La Rioja, no se hace ninguna referencia a nuestratierra". Según sus palabras, "los gobiernos de PP y PSOE handedicado grandes cantidades de dinero público a numerosos estudiosde viabilidad en materia de ferrocarril y no se ha hechoabsolutamente nada, seguimos en vía muerta".

Por todo ello, desde esta coalición se plantean "trabajar para ofrecer la posibilidad de venir a La Rioja en tren a precios adecuados, desde cualquier punto".

Respecto a la AP-68, Sáenz ha recordado que "llevamos años escuchando hablar de la liberalización de la autopista, pero en 2011 no sólo no se liberaliza sino que se subieron los costes y se amplió la concesión hasta 2026". Por ello, ha lanzado un reto a las fuerzas políticas y ha reclamado "la firma de un acuerdo por escrito, antes de las elecciones, en el que se comprometan a la liberalización de la AP-68 y el compromiso de que ya no se van a producir más prórrogas".

La candidata de PR+ España Vaciada ha insistido también en que se "hacen imprescindibles" algunos enlaces nuevos para la AP-68en diferentes puntos como San Asensio, Briones, San Vicente oAldeanueva y Rincón de Soto.

CARRETERAS

Sobre la situación de las carreteras, ha señalado que "somos los que más pagamos del país por nuestras carreteras, dos de cada tres kilómetros de carreteras de vías de alta capacidad son de pago". Asimismo, "nos preocupa el último informe de RACE (Real Automóvil Club de España), que indica que la Comunidad Autónoma de La Rioja presenta una mayor proporción de carreteras consideradas de riesgo elevado, con 70,5 kilómetros", ha expresado Sáenz.

En su opinión, "las carreteras riojanas están sumando accidentes todos los días y esto hay que solucionarlo". Sáenz ha mencionado algunos tramos de la N-111, que "presenta algunos de los peores tramos de toda España y no se ha hecho absolutamente nada", ha señalado.

Finalmente, ha manifestado que "no podemos permitir este nivel de riesgo de nuestras carreteras y no podemos tolerar que según dónde vivas, tu acceso a una carretera sea de forma segura o de riesgo", haciendo referencia, sobre todo, a los entornos rurales y a los pequeños municipios.