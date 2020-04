Presos escriben a enfermos: lo estáis haciendo muy bien y os aplaudimos

"Lo estáis haciendo muy bien y desde aquí os aplaudimos" o "lucha primero por ti, pero también por los que te aman" son algunas de las frases de aliento que contienen el centenar de cartas enviadas por presos a enfermos de coronavirus ingresados en hospitales o residencias. Ellos también han recibido misivas de ánimo.

Se trata de la iniciativa "Cartas desde la cuarentena", llevada a cabo por la Fundación Atenea, que colabora con Instituciones Penitenciarias. Patricia, una de las trabajadoras sociales de este colectivo, y varias educadoras de la prisión madrileña de Valdemoro pensaron que los presos eran ejemplos idóneos para trasmitir mensajes cargados de coraje a los enfermos confinados.

Además así se aliviaría la situación de los reclusos que vieron suspendidas sus comunicaciones por la pandemia del coronavirus.

Así, el pasado 18 de marzo se instalaron en los módulos de Valdemoro cajas para que todos aquellos que lo quisieran podían dejar sus cartas de aliento.

La iniciativa se extendió a las prisiones madrileñas de Meco-Hombres, Aranjuez y Estremera, en un primer momento, y a las de Zaragoza y Albocasser un poco más tarde.

Solo nos queda, desde la impotencia de sentirnos poco útiles, alentaros en la lucha para que continuéis así, resistiendo el ataque como hasta ahora, porque lo estáis haciendo muy bien y desde aquí os aplaudimos, relata una misiva.

Otra dice así: "Lucha primero por ti, porque tú eres la persona más importante en tu vida pero también por los que te aman y a los que tú también amas".

El agradecimiento está implícito en todos y cada uno de los textos: Me dirijo a toda esta gente que por esta situación haya perdido a sus seres más queridos y también a toda esta gente que está ayudando a que este virus no nos quite tantas vidas", reza otra desde la cárcel de Zaragoza, en la que el interno agradece "la paciencia que están teniendo" los funcionarios, aunque "ellos están mucho peor que nosotros.

Soy un chico de 36 años, preso en Madrid III [] he decidido hacer llegar esta letras por una iniciativa de los terapeutas al que doy las gracias por hacernos parte de esta sociedad, comienza su texto otro recluso.

Las cartas han llegado, por un lado, hasta hospitales como La Princesa, Severo Ochoa, 12 de Octubre, Cruz Roja, Clínica Universidad de Navarra, La Paz o el Infanta Leonor. Y por otro a ancianos residentes de Amavir, Residencia Henares (en Alcalá de Henares), San Marcos, Real de Seseña (en Toledo) o Santa Elena (en Torrent).

La iniciativa no solo consiste en enviar cartas, sino también en que los presos reciban... Y les han llegado 140 misivas y dibujos de personas confinadas en casa, de todas las edades, que han decidido mostrar de esta manera su solidaridad con la población reclusa.

Te mando esta carta, para que un desconocido, a otro desconocido, le diga que aquí tienes mi apoyo (aunque de poco sirva) para que sepas, que sepáis, que al otro lado hay gente que no se olvida , escribe un ciudadano.

El equipo de Fundación Atenea ha realizado unos carteles que se han expuesto en los módulos con la respuesta ciudadana, una manera de mostrar a los internos que no están solos durante el confinamiento, ellos desde sus prisiones y la gente en sus casas.

El proyecto final de "Cartas desde el confinamiento" es compilar todo el material recibido y enviado en un libro que sirva para hacer del confinamiento por COVID-19 una reflexión de vida.

Las cartas a los reclusos se pueden enviar a los correos juntosprisionvaldemoro@gmail.com y juntosprisionariadna@fundacionatenea.org. EFE