Presidentes autonómicos piden participar en la gestión de los fondos europeos

Los presidentes de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Canarias, Ángel Víctor Torres; y Murcia, Fernando López Miras, han defendido hoy que las comunidades autónomas tengan participación en la gestión de los proyectos que serán financiados a través de los fondos europeos de recuperación.

En la apertura de una jornada organizada por la consultora Grant Thornton sobre los retos de las administraciones autonómicas ante los Fondos Europeos, la presidenta madrileña ha afirmado que la recuperación económica "pasa por una participación directa de las comunidades autónomas y las empresas en la gestión de los fondos", aunque, a su juicio, "esto no está siendo así".

Por ejemplo, ha lamentado la falta de respuesta del Gobierno a su plan para aprovechar los fondos europeos de recuperación, ya que solo ha recibido un "acuse de recibo" desde que se aprobó el pasado mes de septiembre.

En su opinión, "no es el momento de batallas en el poder" sino que "es necesario actuar sin ceguera ideológica"; "lo que necesita España -ha subrayado- es un liderazgo solido y sensato con un gobierno centrado en sus necesidades".

Díaz Ayuso ha señalado que la UE da "una gran oportunidad" con los fondos para la recuperación y "ahora la pelota está en nuestro tejado y es de gran importancia que actuemos de forma responsable -ha dicho-".

Además de por la falta de respuesta del Gobierno más allá de ese "acuse de recibo", la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha declarado "preocupada" por la ausencia de un "modelo de cogobernanza", ya que considera que "se ha centralizado toda la gestión en la oficina del gabinete del presidente del Gobierno, con un riesgo de uso partidista muy alto".

Igualmente está preocupada, ha apuntado, por la falta de "transparencia en el reparto y ejecución de los fondos", ya que las comunidades "siguen sin saber cómo, cuándo y dónde presentar sus proyectos".

En este sentido ha dicho que espera que de la próxima conferencia de presidentes se salga con un calendario "claro" que dé margen para presentar y justificar los proyectos.

"Lo único que conocemos por ahora es un trato de favor para Cataluña a través de una negociación bilateral", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de Canarias ha abogado por "conseguir un acuerdo de Estado" en el que estén presentes las comunidades autónomas para desarrollar en los próximos años los fondos de la UE.

El presidente canario ha expresado su deseo de que la gestión de estos recursos comunitarios se haga con "transparencia, criterios objetivos debatibles y un pacto de Estado".

Ese "pacto" o "acuerdo de Estado" significaría, en su opinión, "apartar en estos momentos los criterios partidarios" y permitiría que las administraciones actuales pusieran en marcha los proyectos financiados por esos fondos y los gobiernos futuros los desarrollasen dentro de unos años.

"Sería un error no ponernos de acuerdo porque nos estamos jugando la economía y creo que ahí nos está dando un ejemplo el sector privado", ha afirmado Torres, que ha añadido que "sería lamentable" e "imperdonable" por parte de los ciudadanos que no se pudieran llevar a cabo los proyectos planteados por las regiones y las empresas para aprovechar estos fondos.

En su intervención, el presidente de la Región de Murcia ha criticado que las comunidades autónomas no tengan información sobre la gestión de los fondos europeos para la recuperación "porque no se ha establecido ningún órgano de participación colectiva, no ya independiente que sería lo ideal".

López Miras ha dicho temer que la misma falta de cogobernanza entre la Administración central y las comunidades que a su juicio se ha producido respecto a la pandemia vaya a ser "la tónica a seguir en la reactivación económica".

Para López Miras, esa cogobernanza en este ámbito es "esencial", porque de la crisis "o sale España en su conjunto, todos al mismo ritmo, o España no se va a recuperar porque unos territorios van a lastrar a otros".

"Si se nos sienta a todos en la misma mesa vamos a poder coordinarnos y hacer proyectos interesantes que hagan de palanca en la recuperación de España", ha manifestado el presidente de Murcia, para quien "los fondos son la oportunidad que estábamos esperando y que necesitamos, son la oportunidad no solo para salir de esta sino para crecer".

Ha insistido también en su intervención hoy en que "hay fondos para todos", aunque se ha mostrado "preocupado" por que "se vayan a gestionar con transparencia y participación".

"España tiene que utilizar estos fondos en su conjunto, para que pueda transformar su modelo productivo tiene que salir España en su conjunto, sin que unas comunidades salgan beneficiadas en detrimento de otras, y para eso son necesarios unos criterios objetivos, por ejemplo población o tasa de paro", ha afirmado.