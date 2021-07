Presidentes autonómicos del PP ponen en duda que la "cogobernanza" sea real

Presidentes autonómicos del PP, el gallego Alberto Núñez Feijóo, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco y el murciano Fernando López Miras, han puesto hoy en duda que el modelo de "cogobernanza" Estado-comunidades sea una realidad.

Los tres presidentes, junto con los de Canarias, Ángel Víctor Torres, y Extremadura, Guillermo Fernández Vara, han participado en una mesa de debate de la I Jornada Next Generation, organizada por El Economista en torno a los fondos europeos para la recuperación, en la que la presidenta balear, Francina Armengol, y el presidente valenciano, Ximo Puig, han intervenido con sendos vídeos.

Núñez Feijóo ha opinado que "la cogobernanza en el reparto de los fondos la ignoramos, de momento no ha existido", porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho a las comunidades que gestionarán el 50 %, "pero yo no conozco el criterio -ha comentado-, a veces te toca el 4, a veces el 5 %".

"Yo soy creyente, pero no he tenido grandes oportunidades para reafirmar mi fe", ha apostillado Núñez Feijóo, que sobre la cogobernanza ha apuntado que "en las reuniones con los ministerios no se pacta, allí te dicen lo que se va a hacer".

Fernández Mañueco también ha afirmado en su turno que "hay que apostar por la cogobernanza, pero hay ministerios en que está muy consolidada, como el de Agricultura, y otros como Sanidad donde en los últimos meses ha habido un contacto fluido, pero hay algunos donde se nos llama y se nos dice: te corresponde esto, o bien ni siquiera te llaman, como el Ministerio de Hacienda".

"La cogobernanza tiene que ser hablar todas las semanas, no una vez al año", ha señalado el presidente castellanoleonés, que ha aprovechado para invitar al Gobierno a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha dicho esperar "que haya una diálogo multilateral, no bilateral con algunas comunidades autónomas".

Fernando López Miras ha valorado que las comunidades vayan a tener "un papel protagonista en la gestión de estos fondos como lo han tenido en la pandemia", aunque en este caso ha sido "con una falta evidente de coordinación" por parte del Ejecutivo.

El presidente murciano ha subrayado que "hasta ahora no ha habido cogobernanza" y ha defendido que "los fondos deben llegar a todas las regiones con equidad. No puede haber una diferencia de 20 puntos entre una y otra como sucede con el sistema de financiación".

Por su parte, el presidente extremeño ha reflexionado sobre que "estos no son unos fondos europeos al uso", entre otras cosas porque "hay que devolverlos. La España de hoy no es capaz de devolverlos y a Europa, a España y a todas las comunidades hay que prepararlas" para lograrlo.

Ángel Víctor Torres ha apostado porque en la distribución de los fondos europeos haya "un criterio de Estado" y se mantenga "una cierta coherencia" entre los actuales gobiernos y los futuros, y ha declarado que "los proyectos singulares tienen que beneficiar a España en su conjunto", más allá de los intereses de cada región.

En sus intervenciones grabadas, la presidenta balear ha dicho que su objetivo es conseguir una comunidad "más moderna, más justa, más verde y con más futuro para todos y para todas", mientras Ximo Puig ha afirmado que estos fondos son "una gran oportunidad para recuperarnos y reinventarnos, impulsando un nuevo modelo productivo". EFE