El presidente de Vox en Ceuta, citado a declarar como investigado por un presunto delito de odio

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha citado a declarar como investigados por un presunto delito de odio al presidente de Vox en la ciudad, Juan Sergio Redondo, y a su compañero de Grupo Parlamentario en la Asamblea, el policía nacional Francisco Javier Ruiz, en el marco de la causa abierta por tras la difusión de varios mensajes de WhatsApp que los líderes locales de la formación se cruzaban repudiando la "mierda de Ceuta de las Cuatro Culturas" y la "islamización" de la localidad y arremetiendo contra los "moros".

Además, en el auto dictado, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, el magistrado invita a declarar, como testigo y si quiere "voluntariamente", dada su condición de aforada, a la senadora Yolanda Merelo, también de Vox.

La Audiencia Provincial de Cádiz ordenó reabrir el caso tras estimar los recursos presentados contra su sobreseimiento en primera instancia por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MdyC), que judicializó el asunto, y la Fiscalía.

El magistrado ha concluido que debe "agotar la instrucción de la causa" a fin de permitirse "una más fundada decisión" no ya sólo sobre la racionalidad de los indicios de existencia de una infracción penal, sino también "de los que pueda haber de participación en ella de una persona aforada" en las Cortes Generales.

El instructor considera que en este momento procesal no procede su inhibición en favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo "al existir tan solo suposiciones y conjeturas de la participación de la aforada en los hechos que se le imputan" y que solo "a la vista del curso de la investigación y cuando los indicios sean evidentes y racionales" tendría sentido tal decisión.

En su estrategia de defensa Redondo y Ruiz no han negado la autoría de los mensajes que se les atribuyen, sino que han argumentado que "no presentan indicios de constituir delito de odio" porque "el chat" era "privado". También han alegado que no fue su contenido el que generó "un clima de crispación" en Ceuta, sino su difusión la que dio pie a "amenazas contra Vox".

En los mensajes atribuidos a miembros de la cúpula local de Vox que salieron a la luz hace un año su presidente, Juan Sergio Redondo, repudiaba la "mierda de Ceuta de las Cuatro Culturas" que, a su juicio, ha promovido el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), hasta "negar la propia españolidad" de la ciudad y censuraba que existe una "palestinización" de la localidad.

Otros como Ruiz apuntaban que "la III Guerra Mundial tendrá que comenzar algún día. Y será contra el Islam", y alertaban de que un ejemplo de lo "enferma" que están Ceuta y España es "que haya españoles que digan que tenemos que tragar moros por cojones". "De momento", la "batalla" será "electoral", aunque Redondo advertía que no ve "extraño" que "al final haya que combatir militarmente".