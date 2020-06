Presidente TSJPV critica que oposición use Código Penal como táctica política

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha denunciado este jueves el nuevo fenómeno de la utilización del Código Penal como instrumento táctico de la acción política por parte de partidos de la oposición respecto a la acción del Gobierno, evidenciado en los procedimientos iniciados durante la pandemia.

En una entrevista con EFE, Ibarra ha eludido pronunciarse sobre procesos concretos contra instituciones por falta de medios y de elementos de protección frente al coronavirus, y contra actuaciones institucionales a quienes se responsabiliza de la propagación de la enfermedad, ya que cualquier previsión sobre el resultado de esas actuaciones podrían fallar por la falta de jurisprudencia.

Esas reclamaciones "sobre responsabilidades en una pandemia global son tan insólitas que no hay experiencia ni base que sirva para predecir un resultado.

Según ha reflexionado, hay litigiosidad que tiene que ver con conflictos realmente jurídicos, pero también hay otra que es claramente impostada y que pretende suplir las carencias del sistema institucional en el ámbito de la política.

A su entender, este sistema de judicialización de la política, no es nuevo pero hasta ahora se trasladaban a la Administración de Justicia conflictos que se expresaban en la sociedad en aras a que fueran resueltos en unas claves de derechos fundamentales.

La novedad de esta situación, ha censurado, son los conflictos iniciados que tienen que ver con la táctica política y no responden a problemas profundos de la sociedad, sino a intereses englobables dentro de la estricta faceta de esa táctica" de la relación de la oposición respecto del Gobierno, aprovechando la coyuntura de esta crisis.

De esa manera, quien inicia el procedimiento cuenta con el tiempo a su favor porque sabe que la Justicia no puede resolver en términos requeridos para una táctica política ya que no puede resolver de manera inmediata.

No deberíamos acostumbrarnos a ese fenómeno de la utilización de los procedimientos en la táctica partidista porque se somete al servicio público de la Justicia a una tensión que no es propia, ya que no busca realmente que se haga justicia en un conflicto. Es, en realidad, una impostación de conflictos, ha sentenciado.

Sobre la Justicia en Euskadi, Ibarra ha calculado que desde el inicio del estado de alarma se han suspendido más de 20.000 actuaciones que debían haberse celebrado en los palacios de Justicia.

Ha analizado que dentro del plan de desescalada para recuperar la actividad en los juzgados vascos, en el que este jueves se alzan los plazos que fueron suspendidos desde el 14 de marzo, prevé que el próximo 9 de junio vuelvan a sus puestos de trabajo el 100 por cien de los funcionarios y se iniciará así la actividad judicial tras casi tres meses.

Según ha explicado, el objetivo en esta nueva fase es no añadir más suspensiones a las ya acumuladas de tal manera que la Administración de Justicia vasca tratará de "resolver en los meses de junio y julio el mismo número de asuntos que estén señalados y a partir del 15 de septiembre se iniciará un plan de choque que durará no menos de dos años y que está liderando el CGPJ.

El reto de ese plan debe ser evitar que se produzca un atasco por las actividades judiciales suspendidas hasta esta fecha y que se puedan canalizar los asuntos generados por la situación de pandemia como los procedimientos derivados del la jurisdicción de lo Mercantil y de lo Social por concursos y cierres de empresas así como por los ERTEs.

Lo positivo de esta situación de pandemia es, precisamente, lo que no pasó en el 2008: que los poderes públicos y, en general, el sistema institucional, se ha dado cuenta de la importancia de la existencia de un servicio público de justicia que sea eficiente, de calidad y con las garantías del Estado de Derecho, de preservación de la independencia del poder judicial, ha reflexionado. EFE

sf/jmv/fg