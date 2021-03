El presidente de Serbia pide disculpas por describir como "repugnante" un vino croata

BUDAPEST, 7 (DPA/EP)

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha tenido que pedir disculpas este domingo por describir como "repugnante" un galardonado vino de la región croata de Istria.

En una entrevista con la emisora Face, Vucic aseguró que el legendario vino blanco de Istria era "repugnante" y que "nadie" podía bebérselo, antes de agregar que Serbia hacía vinos mucho mejores.

Después de la reacción violenta de los enólogos locales y los políticos del país vecino, Vucic ahora se ha disculpado por sus declaraciones.

"El hecho de que algo no me guste no significa que no sea bueno", ha explicado en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Los expertos dicen que la malavsia afrutada y aromática es la "reina" de los vinos de Istria.