El presidente portugués provoca una polémica tras comentar el escote de una compatriota en Canadá

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha provocado una nueva polémica a raíz de sus comentarios sobre el escote de una compatriota con la que coincidió en plena calle durante una visita a Canadá.

"La hija todavía pilla una gripe. ¿Has visto el escote que lleva?", dijo el mandatario luso el pasado jueves a dos emigrantes portuguesas, madre e hija, con las que conversó en Toronto. El momento fue grabado por la televisión pública.

El propio Rebelo de Sousa ha salido al paso de esta polémica: "No ha sido un comentario sexista. No se me había ocurrido. Ni para la joven ni para las viejitas. No ha sido sexista en absoluto", respondió al ser interrogado por la prensa.

"Al final del paseo por la parte portuguesa de Montreal comenzó a llover, hacía frío" y por eso avisó a "varias señoras mayores, una de ellas con el pelo blanco y otras más jóvenes", ha explicado este domingo. "Se lo dije a varias, pero por lo visto solo se grabó a una joven: cuidado que aún se constipan. Yo me constipé", ha añadido.

Las críticas a las palabras de Rebelo de Sousa han llegado desde varios partidos políticos, incluido el gobernante Partido Socalista (PS), y desde el ultraderechista ¡Basta!, el liberal Libre o el ecologista Personas-Animales-Naturaleza (PAN).

La secretaria nacional del PS, Isabel Moreira, ha emplazado al jefe del Estado a pedir disculpas. "Estamos en 2023. No se trata a una mujer que no se conoce haciendo una broma sobre su peso. No se hace una broma sobre un escote (...). Y pida disculpas. El sexismo nos mata. No tiene gracia", ha declarado, según recoge el diario luso 'Público'.

"En pleno siglo XXI tenemos que ver la normalización de este tipo de comentarios", ha afirmado la diputada del PAN Inês de Sousa Real, que ha pedido al jefe del Estado "reforzar la importancia de que no se normalicen estos comentarios".

"Recientemente hemos tenido el caso Rubiales en España y la comunidad internacional se ha movilizado. No vamos a equiparar la gravedad de las dos situaciones, pero la verdad es que no nos podemos olvidar de que vivimos en un mundo en el que existe una violencia doméstica y un asedio bastante acentuado donde muchas veces las palabras proferidas sin malicia pueden legitimar comportamientos con otras intenciones", ha añadido.

El líder de ¡Basta!, André Ventura, ha comentado en Twitter que si hubiese sido él quien hubiera pronunciado esas frases ya habría decenas de denuncias "y no sé cuántas asociaciones y observatorios de la defensa de la igualdad de género" movilizados.

Hace apenas una semana Rebelo de Sousa protagonizó otra polémica cuando una mujer se sentó en un banco junto al presidente para hacerse una fotografía y éste le preguntó si "¿el banco aguanta?" en referencia a su sobrepeso. Previamente había calificado de "cuestión menor" el beso de Luis Rubiales en comparación con la guerra de Ucrania.