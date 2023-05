Presidente murciano, sobre listas Bildu, advierte que "un terrorista no puede ser un representante público"

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha advertido este miércoles que "un asesino, un terrorista, no puede ser un representante público, no puede representar a las instituciones, no puede ser garante de nuestra democracia ni socio de gobierno ni de Pedro Sánchez, ni del gobierno que tiene que dirigir el interés general de todos los españoles".

López Miras, en una entrevista a Espejo Público de Antena 3 recogida por Europa Press, considera que "si legalmente es posible, los políticos deberíamos de aportar la dosis de dignidad y de moral que le falta a la ley para que ni asesinos ni terroristas puedan ser ni representantes públicos, ni representantes de las instituciones".

"Es una opinión muy personal pero es lo que creo, es lo que siento y es lo que digo", ha dicho preguntado sobre la presencia de condenados de ETA en las listas de Bildu.